市場監管總局如何維護市場秩序？張茅答記者

國家市場監督管理總局局長張茅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅在回答記者提問時表示，在市場監管總局成立不到一年的時間，我們的工作取得了初步的成效。加大了商事制度改革力度，市場准入環境更加便捷；加大了市場監管力度，公平競爭環境正在不斷改善；加大了消費維權力度，使得消費環境有所改善。同時，我們也在加強推動高質量發展方面、為企業提供服務等方面都做了大量工作。



張茅表示，國家市場監管總局是去年經過人代會通過的機構改革方案組建成立的，到現在真正運行還不到一年的時間。這次機構改革，主要是為了解決市場監管領域中存在的邊界不清、多頭交叉執法和監管空白等問題。在市場監管總局成立不到一年的時間，我們的工作取得了初步的成效。加大了商事制度改革力度，市場准入環境更加便捷；加大了市場監管力度，公平競爭環境正在不斷改善；加大了消費維權力度，使得消費環境有所改善。同時，我們也在加強推動高質量發展方面、為企業提供服務等方面都做了大量工作。



他指出，但是，市場監管總局成立也面臨著不少問題。首先，我們這個機構的邊界非常寬，市場是一個很大的問題，關係到人民群眾的切身利益。比如說，食品藥品安全與群眾的要求還有不小的差距；我們的隊伍建設，全國七十萬人的隊伍，國家、省、市、縣到鄉鎮、街道，在政治素質、業務素質，特別是國家賦予我們的任務是綜合監管和綜合執法，但是各個領域的專業性又很強，所以如何把綜合監管和專業監管相統一，在這方面我們還沒有成熟的經驗。所以，我們深感責任重大，任務艱巨。因為機構改革不僅僅是機構的加加減減，重要的是政府職能的轉變，這一項工作任務是一個需要長期解決的問題。我們要堅持以改革總攬全局，堅持市場化、法治化改革方向，深入“放管服”改革，創新監管方式，針對突出問題出實招、解難題，逐步做到讓人民群眾買得放心、用得放心、吃得放心。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：張西特）









