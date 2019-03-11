加工出口區動土　韓國瑜與陳其邁選後首同台

陳其邁拿菜頭，韓國瑜拿鳳梨，為動土典禮祝福。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天上午出席“前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地動土典禮”，“行政院副院長”陳其邁也到場出席，兩人也是選後首次在高雄碰面。



高雄園區是全球首座加工出口區，這次中央挹注24億元“前瞻基礎建設”特別預算，讓超過50年的高雄加工出口區風華再現，將去化約4.75公頃的老舊行政區與標準廠房區，建構立體化研發產業聚落，預計可增加產值118億元、創造3000個就業機會。



陳其邁致詞首先就表示，“回家的感覺真好”。他說，要拜託好朋友韓國瑜市長，拼經濟一定是“中央”地方攜手合作，拼經濟也是韓的競選口號，相信高雄會更好，也是“行政院”跟高雄市民的約定，會在“中央”一起來為高雄打拼。



韓國瑜致詞表示，上任後才發現用地不夠，透過這次的方法非常好，讓高雄有多餘的發展空間。他說，要跟副院長報告，高雄市政府一定會扮演服務的角色，企業家的好朋友，全力以赴協助各行各業，跟“中央”全力配合衝經濟。



韓國瑜跟陳其邁同時到達簽到處，兩人握手寒暄後一起進場，另外韓國瑜致詞結束下台後，主動跟陳其邁握手，雙方行禮如儀相敬如賓。韓國瑜跟同黨“立委”黃昭順坐一起，陳其邁則跟“經濟部次長”曾文生坐一起。



另外，韓國瑜昨天晚上受訪時表示，有四項大議題要拜託陳其邁，首先是南台灣需要一個國際級機場，從雲林以降都沒有一個國際化機場；第二是完整的捷運線；第三高雄財政困難，請財政上多多幫忙；第四是高雄石化重鎮專業區。他說，因為這幾個大案子，市政府沒辦法靠自己的力量，未來要請“中央”大力支持。