如何保證食品安全？張茅：“四個最嚴”

國家市場監督管理總局局長張茅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅就食品安全和打假等問題回答了記者提問。



張茅表示，食品安全和打假的問題都是非常重要的問題。首先，食品安全關係到人民群眾的身體健康，我們必須給予高度重視，要通過我們的工作，確保讓人民群眾放心滿意。當前，食品安全確實存在著諸多問題，比如說農獸藥殘留超標、微生物和重金屬污染、食品添加劑使用不規範，制假售假時有發生，環境污染對食品安全影響也逐漸顯現。黨中央、國務院高度重視食品安全，市場監管總局成立以來，就把這項工作作為我們的重中之重。按照習近平總書記提出的對食品安全要實行“四個最嚴”：



建立最嚴謹的標準。解決目前標準缺失、標準落後的問題，完善和提高標準水平，特別是要對標國際先進標準，強化標準的實施。



實施最嚴格的監管。從源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控。比如說，大家都知道，我們現在的餐飲業提倡明廚亮灶，去年達到了20%，今年要再提高到30%以上，爭取做到餐飲行業有1／3達到明廚亮灶，在校園食堂中已經達到了50%，今年準備朝著70%的目標努力。



對於食品安全還要實行最嚴厲的處罰。包括巨額懲罰制度、巨額補償制度、重獎舉報人制度。總之，要依法加大、提高違法成本，嚴厲打擊違法犯罪。



堅持最嚴肅的問責。嚴格落實中央做出的新規定，關於《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》，進一步壓實地方政府的責任。市場監管總局要加強對食品安全的指導、督查和協調。



他說，關於假冒偽劣的問題，實際上和這個問題是緊密聯繫在一起的。過去我在多個場合說過打假的問題，有的記者還歸納過，說你在五次會議上四次提到打擊假冒偽劣。假冒偽劣產品嚴重侵害群眾利益，擾亂市場秩序，必須重點整治。去年，我們處理的假冒偽劣產品案件129萬件，應該說打擊力度還是比較大的。我們當前和今後要做的工作要突出重點，把群眾最關心、危害最大的食品藥品、兒童用品、老年用品這些領域作為重點，加強監管。要採取最嚴格的監管、最嚴厲的處罰。我上次在“部長通道”也講到了，就是要依法全部銷毀查處的假冒偽劣產品。大家注意到有關報道，最近在石家莊銷毀35噸假冒偽劣產品，防止假冒偽劣產品再次流入市場。過去有個觀念”假冒不偽劣“，我覺得得糾正這個觀點。假冒就是侵犯了知識產權，就要嚴厲打擊。要大幅度提高違法成本，使制假售假者傾家蕩產，公開曝光造假者，讓他在陽光之下無處藏身。同時，還要加強企業自律，形成社會的信用系統。通過我們的努力，不敢說“天下無假”，只能說逐步做到“天下少假”，讓群眾少一份擔心，多一份放心。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉礪寒）

