熊貓到高雄？藍委：開心的事別想政治意涵

藍委陳宜民。（中評社 黃筱筠攝） 許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）中國全國人大代表許沛提議致贈融融與雄雄兩隻熊貓給高雄，高雄市“觀光局”也預計成立“熊貓小組”前往重慶考察。中國國民黨“立委”陳宜民今日接受訪問表示，“當然應該要來，我們高雄怎麼會養不起”，台北動物園都養得起，我們當然養得起。他強調，只要尊重華盛頓公約，不要去想太多的政治意涵，熊貓進來是大家都很開心的一件事情。



陸委會日前提到，因熊貓受國際華盛頓公約（CITES，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）所規範，屬於易受影響或可能受影響而致滅種的動物，進出口需遵守嚴格規範



陳宜民也說，可以發起全市民募捐或是企業捐款阿，可以讓高雄拼經濟更上一層樓。不需要到台北看熊貓，高雄也有。希望“農委會”可以批准，台北當初還擋了3年，希望高雄可以早日有熊貓可以讓市民來看。



至於中國大陸贈送熊貓是否為統戰，還取名雄雄、融融，陳宜民表示，當初要到台北動物園的熊貓，叫做團團、圓圓是很好名字，現在叫雄雄、融融也蠻好的，或是來之後也可以來再改名，但是要尊重華盛頓公約後，不要去想太多政治意涵，熊貓進來是大家都很開心的一件事情。



2005年中國國民黨前主席連戰訪問大陸，同時由中國大陸政府提出贈送大熊貓，2006年中國大陸已經基本確定贈台方案並已經準備就緒，但後有許多爭議，直至2008年馬英九上台執政後才將熊貓輸入至台灣。



民進黨高雄“立委”許智傑也說，是不是有機會改成高高、雄雄；台台、灣灣，要為大家政治立場想一下。政治歸政治、經濟歸經濟，一對熊貓的養護經費就是壽山動物園一年的養護經費，這樣是否可以養得起？即便在商言商要提升高雄觀光，一定要有足夠經費，否則到時候市府要透支，希望高雄市長韓國瑜要審慎評估。



他表示，台北動物園蓋熊貓館就要新台幣1億5千萬到2億元蓋熊貓館，每個月還要維護等食物費用，不只人類有M型社會，動物也有。



至於是否統戰，他也說，司馬昭之心路人皆知，希望兩岸要互相尊重。