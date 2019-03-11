焦紅：對中國疫苗要有信心

焦紅回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家藥品監督管理局局長焦紅談到疫苗問題時表示，對我國疫苗，總體評價應該是安全的。我們的群眾也好、媒體也好，應該對疫苗有信心。



焦紅指出，疫苗確實受到社會高度關注，因為疫苗涉及到人民群眾的生命健康，它關係到公共衛生安全和國家安全。黨中央、國務院高度重視疫苗監管工作，市場監管總局、國家藥監局正在推進建立疫苗監管的長效機制。對我國疫苗，總體評價應該是安全的。我們的群眾也好、媒體也好，應該對疫苗有信心。為建立長效機制，我們正在採取以下舉措：



第一，在全國人大法工委和司法部的關心支持下，我們會同衛健委等相關部門，起草了《疫苗管理法（草案）》。《疫苗管理法（草案）》進一步貫徹習近平總書記的“四個最嚴”要求。在《草案》中，明確提出疫苗是具有戰略性和公益性的，支持產業發展和結構重組，有針對性地對疫苗實行最嚴格的監管。對疫苗的研製、生產、流通、預防接種全過程，提出更加嚴格的要求。對疫苗的違法違規行為要嚴厲查處，對監管的失職瀆職行為，也要嚴肅問責。目前，《疫苗管理法（草案）》已經過全國人大常委會初次審議，並向社會公開徵求意見。圍繞進一步做好疫苗監管工作，我們也在修訂《藥品管理法》相關內容。目前，正在會同相關部門，進一步研究制定相關配套規章和制度，為法的實施做好準備工作。



第二，社會和公眾也非常關心如何加強監管。目前重點落實兩個責任：督促落實企業的主體責任和落實部門的監管責任。作為疫苗生產企業，應該建立完善的質量管理體系，建立產品安全追溯體系，落實疫苗產品風險報告制度，保證疫苗產品質量。作為監管部門，我們要進一步明晰監管部門的事權和監管責任，要進一步強化省級藥品監督管理部門對生產企業的現場檢查。國家藥品監督管理局將在屬地管理的基礎上，強化巡查和抽查，一旦發現違法違規的，要嚴肅查處。



第三，疫苗也是具有專業性的，我們還要進一步加強疫苗監管的專業技術支撐。比如說，我們要進一步加強和完善疫苗批簽發制度，更加強調疫苗的批簽發與現場檢查相結合，進一步提高疫苗批簽發的能力和水平，也通過與現場檢查的結合，進一步督促和指導企業提高對產品風險管控的能力。當然，作為監管部門，我們還是要進一步加強監管隊伍建設，提高能力水平。我們要建立國家和省兩級專職檢查員隊伍，加強檢查員的管理和培訓，最終目的是提高我們發現問題的能力和水平，保障公眾的健康，讓公眾對我們的疫苗更加有信心。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）





