中評關注：科技部兩會呼籲給青年人空間

科技部就加快建設創新型國家答記者問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）在3月11日舉行的科技部發布會上，科技部部長王志剛語重心長：青年是國家民族的希望。我們需要更多地關注這些年輕科技人員，為他們創造條件，發現其中那些安安靜靜的、把科研創新作為自己畢生事業、職業選擇的，以及通過科研體現自己一生價值所在、接受社會認可的年輕同志。對於這些人，我們要深入研究，怎麼樣給予更多更大的支持。



伴隨科技發展熱潮，國家和企業對科技人才的需求越來越高，科技人才的工作需求也越來越多地得到重視。科技部部長王志剛在兩會期間大力呼籲要關注年輕的科技人員，給他們提供更好的科研環境和支持。



“青年是國家民族的希望，這句話同樣適用於科技創新這個領域。”王志剛說，一個國家科技創新能不能持續發展、不斷提高，長江後浪推前浪，關鍵在於有沒有一批年輕人願意投身科技、投身創新，關鍵在於這批年輕人是不是敢於超越前輩。“任何一個國家只要想做科技、想做創新，就必須看重年輕人。因為這是持續的事業，而科技本身就是需要一代又一代做工作，需要接續不斷。”



“科技創新往往都是英雄出少年。”王志剛指出，很多科學大家都是在很年輕的時候就做出了卓越的成就和貢獻。因為青年時代是人的精力、學習能力、理解能力、吸收能力最強的時候，這在創新能力方面也是一樣的。所以，我們要支持年輕人多出成果、早出成果。



王志剛坦言，的確存在青年科學家壓力大這些現象。年輕人剛進入社會，確實壓力很大，包括生活的壓力，科技資源申請的壓力等。這個事情要從兩個方面來理解，一個就是從國家層面上，政府、社會怎麼樣能夠為青年科學家、科技人員潛心做科研、早出成果提供一些好的條件。另一方面，從人的成長磨煉來講，每個人都要經過這個坎，今天我們的很多大科學家當年也經過這些坎，年輕人從自身來講要從一種積極的心態來面對，主動作為、謙虛向學。



他認為，從科技部的角度來講，我們需要更多地關注這些年輕科技人員，為他們創造條件，發現其中那些安安靜靜的、把科研創新作為自己畢生事業、職業選擇的，以及通過科研體現自己一生價值所在、接受社會認可的年輕同志。對於這些人，我們要深入研究，怎麼樣給予更多更大的支持。

