張茅：名牌與否是消費者選擇的結果

張茅回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，企業的品牌，是不是名牌，是不是知名和著名，是在市場競爭中形成的，是消費者選擇的結果。



張茅說，企業的品牌，是不是名牌，是不是知名和著名，是在市場競爭中形成的，是消費者選擇的結果。而過去有一種觀點往往認為，提高產品質量、創造名牌產品，要通過政府來進行評比和獎勵，實際上是扭曲了政府和市場的關係，影響了市場的公平競爭，會對消費者產生誤導，為此我們曾經付出了沉重的代價。有些情況，我想記者朋友們都了解。同時，也容易產生政府的尋租和腐敗行為。本來是一個企業的產品，政府既然背書了，就要承擔責任，就要被問責，被追責。所以，在原來機構改革之前，原工商總局就已經取消了所謂知名商標、著名商標的評比，這項工作還是在人大法工委的支持下，因為不少地方為此都立了法，要評選著名商標、知名商標。同時，我們還取消了對＂重合同、守信用＂企業的評比，現在我們對各地評選著名品牌、知名品牌進行清理，有些地方政府不搞了，而一些與政府沒有脫鈎的協會、所謂“紅頂中介”還在進行這項工作，這也是我們所不允許的。所以，在這個問題上我們要正確處理政府與市場的關係，在政府的榜單上只有“黑榜”沒有“紅榜”，“紅榜”是消費者的口碑，是企業應該做到的，“黑榜”就是你違法經營要受到懲處。所以，也希望記者朋友們向社會傳遞一個信息，要正確處理好政府與企業的關係，不要再為企業的行為背書站台。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉柯岑）





