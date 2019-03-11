張茅：深入放管服改革　激發市場活力

中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，在激發市場活力方面，我們要繼續深入“放管服”改革，堅持公正監管的原則，對各種所有制企業一視同仁，進一步激發市場活力。按照市場化的方向進行監管，我們是國家市場監管總局，而不是國家計劃監管總局。



他指出，在“放”的方面，我們要深入商事制度改革，使企業和產品的准入更加便捷，要繼續推動企業進入以後更高的開業率、經營率、活躍度，使企業生命周期更長。在“管”的方面，要堅持競爭中性原則。目前，很多企業反映，我們所需要的第一位不是優惠政策，而是有個公平競爭的營商環境。要破除對民營企業的歧視，對中國企業和外國企業、國有企業和民營企業一視同仁。實際上，從歷史上看，早在革命根據地時期，就把發展私營工商業作為我們的基本經濟方針。現在，雖然中央一再強調“兩個毫不動搖”，但是在准入、融資、招投標等各方面，仍然存在著不平等、不一致對待的現象。所以，我們市場監管總局採取的措施，在市場准入方面一視同仁。實際上，這幾年商事制度改革，受益最大的是民營企業。去年，新誕生的企業每天18400戶，90%以上都是民營企業。在反壟斷、反不正當競爭、公平競爭制度審查方面，在解決多頭檢查、重複檢查方面，在不干涉民營企業經營方面，在進行價格監管、解決亂收費方面，都要為企業減輕負擔提供公平競爭的環境。同時，我們還在計量、檢測、標準、認證認可等方面為各類企業服好務，特別是中小企業、民營企業。總之，堅持競爭中立、公正監管，支持各類企業、各種所有制企業依法經營，創新發展。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉礪寒）

