社評：粵港澳大灣區建設應避免出現攀比心理

中評社北京3月17日電（評論員 喬新生）全國政協會議期間，內地新聞媒體採訪香港政協委員，明確表示深圳2018年全年國民生產總值超過香港，成為粵港澳大灣區經濟總量排名第一的城市，香港政協委員對此有何感受。來自香港的全國政協委員回答非常得體，認為香港與深圳恰恰應該互利共贏，有了粵港澳大灣區的規劃之後，鄰居好就是大家好。老跟鄰居比，用這種敵對的心態對自己沒有好處，對粵港澳大灣區的整合更沒有好處。



長期以來香港是粵港澳大灣區城市的領頭羊，無論是在經濟總量還是在國際化程度上，粵港澳大灣區其他城市都難以望其項背。改革開放以來，粵港澳大灣區內地城市充分發揮自己的比較優勢，依靠科技創新，實現經濟快速發展。這是粵港澳大灣區內地城市依靠區位優勢公平競爭的結果，同時也是粵港澳大灣區發展前景良好的具體體現。



粵港澳大灣區各個城市都有自己的比較優勢，只要充分發揮各自的比較優勢，就一定能夠相互協作，共同發展。粵港澳大灣區建設就是要把各個城市競爭潛力發揮出來，依靠科學規劃，形成優勢互補良性競爭格局。



深圳作為科技創新城市，取得的成績有目共睹。但是，深圳人口總量超過香港，因此，深圳人均國民生產總值和香港相比仍然有巨大的差距。



同樣道理，廣州等一些內地城市雖然經濟總量快速增加，但是，由於人口基數相對較大，人均國民生產總值和香港相比仍然有巨大的差距。短期內粵港澳大灣區內地城市要想全面超越香港，還需要付出巨大的努力。

