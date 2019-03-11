電梯安全怎保障？張茅：推動電梯安全市場化

張茅回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，市場監管部門一直把保安全，特別是老舊電梯的安全作為重點。一是提升安全標準的要求；二是要推動暢通電梯更新改造的資金渠道；三是落實安全責任制。



張茅指出，電梯屬於特種設備，目前我國在用的電梯628萬部，保有量、年銷售量在世界都是最多的，所以保證電梯運行安全也是我們市場監管總局首要任務之一。電梯的使用壽命和後期的管理、維護保養關係密切，如果保養得當，可以正常使用20年、30年，即使主要零部件超過使用壽命也可以通過更新改造繼續使用，在法規上、制度上，更新改造後的電梯等於成了一部新的電梯了。當然了，使用15年以上的設備逐步老化，安全問題更受到各方面的關切。



他表示，我們市場監管部門一直把保安全，特別是老舊電梯的安全作為重點。一是提升安全標準的要求，對電梯的製造、安裝、維修、保養等進行嚴格檢查，特別是老舊電梯增加檢查的頻次，對存在的隱患及時整改。二是要推動暢通電梯更新改造的資金渠道，老舊電梯改造的資金渠道如何籌集，要打通這個渠道。三是落實安全責任制，使用、檢測、維修保養部門，有的電梯是生產廠家在維護保養，有的是第三方在維護保養。特別是要創新電梯安全的風險分擔機制，會同銀監會、保險公司，積極推廣電梯的責任保險制度。目前購買商業保險的電梯在25%左右，我們今年要達到30%以上。這就是運用市場分擔風險的機制，來進一步加強對電梯安全的監管。



“我希望經過我們的努力和社會各方面的支持，推動我們這種新的保障電梯安全的市場化做法，電梯購買保險率逐年得到提升，確保電梯的安全。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）



