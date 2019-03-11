韓國瑜提“自由經濟示範區”蔡政府表態反對

台農委會主委陳吉仲。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／針對中國國民黨籍高雄市長韓國瑜日前主張重推“自由經濟示範區”，國民黨“立法院”黨團隨即火速提出“自由經濟特區特別條例”草案並完成連署。蔡政府官方卻表態不支持，“財政部長”蘇建榮今天答詢表示，自貿區的區內區外課稅不同會形成租稅不公平，也可能讓台灣像韓國、泰國一樣遭列租稅不合作名單，另外，美中貿易爭端之下，若藉由自貿區進行轉口貿易，也會影響台灣。“農委會主委”陳吉仲受訪時更認為會傷害台灣農業。



“自由經濟示範區”是馬政府2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被“冷凍”在“立法院”；雖然2015年“立法院”委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後不了了之。國民黨黨團已草擬“自由經濟特區條例”草案並完成連署，將加速推動，



“農委會”陳吉仲表示，“自由經濟示範區”會嚴重傷害台南、高雄、屏東的農業，“最後結果可能會跟韓市長講的‘貨出去、人進來’剛好顛倒”。



“立法院”經濟委員會今天審查2019年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分包括，農業作業基金、農業特別收入基金，邀請“農委會主委”陳吉仲列席。



韓國瑜6日提出高雄重推“自由經濟示範區”構想，國民黨“立委”曾銘宗8日表示，將參考馬政府時代所提出的“自由經濟示範區”特別條例草案”，研擬“自由經濟特區特別條例草案”，將法律架構做出適當修正，盼能夠實現貨出得去、人進得來的願景。



陳吉仲指出，因為所有“自由經濟示範區”，原料進來都是免稅，他要問，所有食品加工業者會用國外的還是國內的原料，更何況用的材料如果是國外農產品，出口後卻是掛“MIT”（台灣製造），“這部份可能要慎思”。