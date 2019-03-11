陳吉仲：熊貓到高雄只能作教育研究用途

陳吉仲（右）。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／針對傳出大陸要送大熊貓給高雄的說法，“農委會主委”陳吉仲今天在“立法院”答詢時表示，依“野生動物保育法”規定，野生活體動物要輸入，需經“農委會”林務局同意，且只能作為教育、研究等用途，未來會依地方政府送上來的計劃書再決定是否允許輸入。他呼籲多關心台灣瀕臨絕種的動物。



全國人大“台灣省代表團”代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛提出贈送高雄市大熊貓的建議；高雄市政府昨天證實將成立小組，籌備迎接一對來自中國重慶動物園的熊貓“融融”、“雄雄”。



“立法院”經濟委員會今天審查本年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分關於“行政院”農業委員會主管農業作業基金、農業特別收入基金，邀請“農委會主委”陳吉仲列席。



陳吉仲會前受訪時表示，這是屬於野生動物保育法及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）的規範，“農委會”將依相關規定辦理，其中野保法第24條規定，野生動物活體輸入，要經中央主管機關，也就是“農委會”林務局同意。



陳吉仲強調，台灣有許多富有特色、瀕臨絕種的動物更需要大家去關心，像是台灣黑熊、石虎等，他願花更多精力、呼籲民眾多關心台灣的野生動物，對生態環境會帶來更大的效益與關注。



被問到，“農委會”依程序審查要多久時間。陳吉仲說，這不是單一中央主管機關能決定的，而是看地方政府提供的資料有沒有完整。