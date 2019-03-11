提高知識產權審查質量和效率？申長雨答記者

申長雨回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家知識產權局局長申長雨回答記者提問時指出，關於提高知識產權審查質量和審查效率，國家知識產權局採取了一系列措施。首先，我們加強審查員隊伍建設，通過加強審查力量，來提高審查能力和審查水平。第二，我們全面提高審查工作的信息化水平，加快建設智能審查系統，借助信息技術來提質增效。第三，我們進一步優化審查業務管理流程，採用短周期精細化管理，提高審查質量和效率。第四，我們還進一步創新審查工作的思路和模式。



申長雨說，關於提高知識產權審查質量和審查效率，在去年首屆進口博覽會上，習近平總書記作出了重要指示，國務院也作了相應的部署，市場監管總局和知識產權局認真貫徹落實習近平總書記的重要指示精神和黨中央、國務院的決策部署，制定了明確的工作計劃。例如，我們從去年開始，五年之內要將商標審查周期由過去八個月壓減到四個月以內，要達到目前“經合組織”國家最快的水平；要將發明專利審查周期平均壓減1／3，其中高價值專利審查周期壓減一半以上，也要達到目前國際上最快的水平。



申長雨說，為了實現這一目標，國家知識產權局採取了一系列措施。首先，我們加強審查員隊伍建設，通過加強審查力量，來提高審查能力和審查水平。第二，我們全面提高審查工作的信息化水平，加快建設智能審查系統，借助信息技術來提質增效。第三，我們進一步優化審查業務管理流程，採用短周期精細化管理，提高審查質量和效率。第四，我們還進一步創新審查工作的思路和模式。例如，引入集中審查和加快審查，來提高質量與效率。我們通過採取這一系列措施，取得了顯著成效。去年底，商標審查周期已經從過去的八個月壓減到了六個月以內，高價值專利審查周期壓減了10%。同時，我們的審查質量也在穩步提升，審查的社會滿意在不斷提高。



他表示，今年，我們將進一步加大工作力度，確保在年底前將商標審查周期由過去已經壓減到六個月的基礎上，進一步壓減到五個月之內，將高價值專利審查周期在去年已經壓減10%的基礎上，再壓減15%以上，更好地滿足社會的需求。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）



