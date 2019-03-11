藍委批蔡政府：漁民生計成媚日祭品

國民黨“立院”黨團批評蔡政府逢日必軟。（中評社 黃筱筠攝） 國民黨“立院”黨團批評蔡政府逢日必軟。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）於日本東京舉行的第8次台日漁業委員會落幕，雙方針對“台日漁業協議”適用海域的漁船作業規則等議題進行討論，未能達成共識；雙方同意於今年漁汛期來臨前，擇期繼續協商。中國國民黨“立法院”黨團今日上午召開記者會，黨團總召江啟臣批評蔡政府3年來，不但沒用心照顧漁民，更屈從日本自我限縮，“外交部”與“農委會”對於守護重疊經濟海域的漁民作業權益，漫不經心又粉飾太平，導致台灣“漁不聊生”，台灣漁民成為蔡英文媚日政策的祭品，任人宰割、束手待斃。



“外交部”日前發布新聞稿表示，台灣日本關係協會、公益財團法人日本台灣交流協會共同召開“第8次台日漁業委員會”，於3月5日至7日在東京舉行。台灣方面由台日協秘書長張淑玲擔任團長，“行政院”農業委員會漁業署副署長林國平擔任主談人，海洋委員會“海巡署”、各漁會也派代表出席。



江啟臣指出，蔡政府執政三年以來到底幫漁民做了什麼事情，標榜台日關係友好，為什麼連馬政府時期好不容易才具體簽訂的漁業協議都無法持續發揮功能？駐日代表謝長廷更經常性地為日方利益辯護，不思捍衛漁民權益，還說出台灣漁民比較活潑，遇到日本公務船要轉彎，神出鬼沒難保護之類的揶揄用語。



江啟臣表示，爭議海域還沒達成共識前，蔡政府連要求日政府不要在這些地方對台灣漁民執法都做不到，這次台灣漁民卑微要求，這原本就是共同享有捕撈權益的海域。加上對於沖之鳥定義還沒決定，台灣是有權利可以到達之這個海域。但是聽到漁民抱怨蔡政府上來之後海域不斷縮小，蔡政府軟弱跟無能可以看的很清楚，“國安”團隊的表現令人搖頭。



他也說，蔡政府日前拋出台日安保對話，“外交部長”吳釗燮當天上午說沒有問題不會被打臉，但下午日方就回答不考慮，“國安”系統是完全失能，我們如何期待他們可以硬起來保護漁民。



他嘲諷說，萬一我們漁船到這些漁場作業，日方強制驅趕，蔡政府會出來護漁嗎？“台日安保對話”是熱臉貼冷屁股，還不如優先“安保”台灣漁民吧！



國民黨“立法院”黨團書記長吳志揚表示，台日漁業委員會議上周破局，蔡政府對於漁民、農民照顧失能。漁業界多年來，希望談判能納入八重山群島200海浬重疊經濟海域，仍陷入僵持，讓漁民非常失望，台灣漁民生計一而再遭受嚴重衝擊，簡直是“漁不聊生”。



吳志揚指出，馬政府於2013年召開第17次台日漁業會談後簽署《台日漁業協議》，讓雙方重疊專屬經濟海域漁業問題獲得妥善安排，在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍“協議適用海域”，台灣漁船在“協議適用海域”內可安心作業，不受日方公務船干擾。但漁民紛紛抱怨民進黨上任後，台灣的漁場不斷限縮，包括太平島、沖之鳥海域等，過去至少是四、五百條漁船賴以維生的漁場，現在卻難以進入，蔡政府的態度更是“逢日必軟”。



吳志揚不滿說，如果蔡政府連漁民捕魚生計去護漁、驅趕，都沒有膽量的話，日前還說可以抵擋第一波攻擊，誰相信？蔡政府不要再騙，請拿出對漁民真正的照顧，如果有重疊海域大家就是商量，如果商量不成就是互相不妨礙，不能說都是日本的，那誰要商量，蔡政府不要以為農民或是漁民永遠都會支持民進黨，希望蔡政府，趕緊重啟談判。

