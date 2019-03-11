深交所今年立規工作部署：打造透明交易所

中評社北京3月11日電／證券交易所業務規則是資本市場運行規範的重要組成部分。2019年深交所立規工作將會如何展開？記者獲悉，深交所將圍繞“打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”要求，推進規則建設工作，為積極履職盡責提供更加堅實的制度保障。



據介紹，2018年深交所圍繞補短板、防風險、促改革三條主線，共制定或修訂業務規則34件，並完成第十四次業務規則動態清理，發布第十批規則廢止目錄，廢止過時業務規則21件。截至目前，深交所現行業務規則共193件，全部在官網公布並及時更新，確保監管依據和標準公開、透明、規範。



其中，深交所以落實修訂後的《證券交易所管理辦法》為契機，全面梳理補齊制度短板，築牢一線監管制度基礎。一是進一步提升交易所治理運作水平，修訂章程，全面加強黨的領導，強化一線監管職能，優化內部治理結構。二是加強上市公司監管，明確現場檢查和懲罰性違約金等監管措施的實施依據，修訂強化對高風險公司的信息披露事前監管的業務指引。三是強化會員客戶交易行為管理職責，推進建立“以監管會員為中心”的交易行為監管模式。四是修訂債券監管基礎性規則，擴大監管對象範疇，充實監管手段，貫徹“申報即納入監管”原則。五是優化監管措施和內部救濟制度，明確違規處分考量因素和執行層次，拓寬聽證複核事項範圍，健全穩定透明的監管體系。



在健全市場風險防控制度體系上，深交所將防範化解風險和維護市場穩健運行擺在突出重要位置，按照市場化、法治化原則推進構建與市場風險防控形勢相適應的制度體系，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰。一是防範化解股票質押風險，支持市場主體紓困，完善股票質押回購機制，幫助民營企業解決融資難問題。二是完善會員交易業務風險防控有關規則，嚴密防範股票質押回購業務風險，加強重點監控賬戶管理，推動深港通北向看穿機制落地實施，加強深股通交易監管。三是建立健全債券和資產支持證券存續期信用風險管理制度。



值得注意的是，深交所不斷深化重點領域基礎制度改革。其中，深交所進一步加強重點領域改革的立規工作，確保所有市場改革創新於“規”有據。一是推進上市公司重大違法強制退市、停複牌和股份回購等資本市場基礎性制度改革，規範上市公司高送轉行為，優化市場生態，助力上市公司高質量發展。二是出台“一帶一路”債、綠色債和扶貧債上市掛牌的具體制度安排，進一步發揮交易所服務國家戰略部署的作用。三是為啟動H股“全流通”試點提供制度保障，加快推進新時代資本市場改革開放。四是推出債券質押式三方回購業務，發布基金流動性服務業務指引等，進一步提升市場流動性。



對於今年的工作部署，深交所相關負責人表示，2019年，深交所立規工作將緊緊圍繞“打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”要求，貫徹落實新發展理念，持續完善資本市場基礎制度，在提升上市公司質量方面，穩步推進創業板改革，增強深市包容性和覆蓋面，提升支持科技創新企業發展和服務實體經濟能力；在完善交易制度方面，持續優化交易機制，完善深港通交易安排，加強對交易的全程監管；在優化產品體系方面，繼續做好股票期權試點相關制度準備工作，不斷完善債券、資產支持證券和基金產品規則體系，進一步豐富深市產品序列。



來源：證券時報網