“薩德”加盟美以軍演意在伊朗？

3月4日，“薩德”系統抵達以色列。 中評社北京3月11日電／美國和以色列軍方3月4日宣布，美軍首次將其最先進的“薩德”反導系統臨時部署在以色列，投入兩國聯合軍演。這是兩國聯合軍演中首次動用“薩德”。儘管以色列官方對外宣稱，此次部署體現美軍對以色列的安全承諾，旨在增強以色列的防空能力，與中東形勢無關。但外界認為，此次演習臨近4月以色列大選，考慮到以色列與周邊國家關係，其風向標意味不可忽視。



強化快速部署能力



此次演習由以色列空軍防空司令部和美國陸軍導彈防禦部隊聯合組織實施，“薩德”單位的骨幹都從美國本土得克薩斯州布利斯堡的第11防空炮兵旅抽調，該旅也負責保障駐韓國星州的“薩德”連。演習中，“薩德”作戰單元被整合到以色列防空反導系統中，在美國天基紅外衛星和以色列“綠鬆石”雷達等先進傳感器支持下，成功擊落了來襲的遠程和中程導彈目標。



美軍歐洲司令部發布聲明說，這次快速部署演練顯現美軍具有靈活性，可快速回應任何時間和地點的任何威脅。聲明說，作為演練的一部分，美軍從歐洲、美國和以色列的不同地點與以色列國防軍合作操縱這一系統。不過，美軍官員拒絕披露“薩德”從得克薩斯州布利斯堡基地運抵以色列的用時。



以色列國防軍發言人喬納森·孔裡庫斯表示，此次演練與美以先前模擬聯合軍演不同，需要地面的戰術性協作。這套“薩德”全部組件從以色列南部內蓋夫沙漠的一處空軍基地，很快轉移至另一地點。但以軍拒絕公開具體地點和“薩德”的部署時間。孔裡庫斯指出， “薩德”與以軍現有反導系統整合，可模擬不同情境。



升級反導加劇緊張局勢



在以色列反導系統的構建中，美國一直扮演主要角色。早在1988年，以色列便在美國資助下研製“箭”式反導系統。近年來，以色列著力構建多層次反導體系，包括防禦遠程、中程和短程導彈威脅的“箭”式反導系統、“大衛彈弓”和“鐵穹”等防禦系統。以色列還定期與美國舉行彈道導彈防禦聯合演習。自2001年起，美以兩國通過舉行代號為“杜鬆眼鏡蛇”的聯合反導演習，演練情報共享與交互指揮能力，對中東地區的彈道導彈和巡航導彈“意外發射和威脅打擊”作出回應。

