談電商　張茅：在規範中發展，在發展中規範

國家市場監督管理總局局長張茅答記者問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，我們要加大懲處力度，線上線下用同一個標準，嚴格監管，嚴厲懲罰。同時，也鼓勵電商經營者和平台自律守信，這樣他們才能順利發展。總之，電商作為一種新的業態，要在規範中發展，在發展中規範。



張茅指出，網絡消費作為新的消費方式，給群眾帶來便利，特別是年輕人比較喜歡這種方式。同時，也反映出不少的問題。我國去年網上零售額超過了7萬億，增長24%，占到全國商品零售總額的18%。過去每年記者朋友們都問我，對“雙十一”怎麼看？年輕人對“雙十一”非常積極，很多的“剁手族”，購買商品非常便宜，還能送貨上門。但同時大家反映，有假冒偽劣、送貨不及時等問題。網絡交易存在著一些特殊性，比如說時空分離，你採購的產品不在本地，“海淘”也不在國內，你在購物之前，接觸不到實物，是根據廣告宣傳，另外就是運輸傳遞當中也存在著問題，能不能及時地快遞到家門口。所以，解決問題的難度和監管難度也很大。



他表示，市場監管總局在這方面要不斷提高監管能力，堅持以網管網，充分發揮大數據等新技術的作用，發揮好第三方平台的主體作用，落實電子商務法、消費者權益保護法等內容。特別是在消費者權益保護法當中，規定了“七天無理由退貨”的措施，當然一些商品排除在外，比如生鮮，比如你定制的商品，就不適用“七天無理由退貨”了。我們了解到，消費者權益保護法實施以來，這方面總體情況還是不錯的，特別是有些第三方交易的大平台落實情況比較好，比如說有一個平台，對於消費者極速退款人員已經擴大到了3億多人。“昨天我還碰到了一個年輕人，我問他無理由退貨的情況，他告訴我，在一個大的平台上，他貨還沒退呢，提出了要求，先收到了錢。我覺得，有些平台的做法還是不錯的。”



張茅說，“七天無理由退貨”實際上是雙贏，消費者利益得到了保護，企業的信譽、聲譽得到了提高。現在我們也在線下進行推廣，不少商店也承諾做到多少天無理由退貨。當然，對於存在的問題，比如假海淘的問題、涉及壟斷的問題、假冒偽劣的問題，我們要加大懲處力度，線上線下用同一個標準，嚴格監管，嚴厲懲罰。同時，也鼓勵電商經營者和平台自律守信，這樣他們才能順利發展。總之，電商作為一種新的業態，要在規範中發展，在發展中規範。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉礪寒）

