張茅：截止3月初保健品市場已立案4865件

張茅回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，對於保健品市場的監管，我們提出是百日整治行動，但是這個整治工作不會局限於百日，必須長期進行，同時要加強科普宣傳，要改革現在的保健品註冊制度。更多地落實企業主體責任，實事求是，不能誇大。



張茅說，＂保健＂市場，近一段時間來，社會關注度高，群眾反映比較大。亂象比較多，危害大，必須加強整治。”保健“市場中有些概念確實也難以界定，市場上的保健品，有企業自己定位的保健品，也有在有關部門註冊的保健品，包括保健食品、保健用品，這裡面虛假宣傳的成份確實不少，容易對老年人、兒童危害大。“有的老年人相信保健品宣傳的作用，我聽到一些朋友講，家裡的老人相信這些宣傳，當時買了保健品，子女回家就批評了，後來老人買了就不跟子女說了，自己買了就吃、就用。”這項工作具有複雜性，取證難、認定難，宣傳效果欺騙性較大，整治起來難度也比較大。



他指出，從今年1月8日，13部門聯合整治，應該說取得了階段性效果。到3月1日，一共立案4865件，案值達到51.7億元。我們提出是百日整治行動，但是這個整治工作不會局限於百日，必須長期進行，同時要加強科普宣傳，要改革現在的保健品註冊制度。更多地落實企業主體責任，實事求是，不能誇大。中國自古以來就有“食藥同源”的傳統，很多食品對某一方面都起到了保健作用。大家都知道，吃棗補血，吃芹菜降血壓，這些說法有很多，很多食品都有傳統意義的保健作用，但是每個人的情況不同，這個作用要實事求是地介紹。特別是剛才說到，政府也不能在這方面為企業背書。我們將來改革的目標就是落實企業主體責任，擴大企業自我聲明的範圍。這個食品對身體有什麼樣的好處，由市場來檢驗，由消費者來檢驗，減少政府的鑒定。至於其他用品，這種宣傳就很難辨別，“比如說這個鞋墊，說是保健鞋墊，怎麼個保健法？”沒有科學的評價標準。所以這種宣傳，一個是要從廣告法等法律法規進行嚴格限制。必須要依法宣傳，不能誇大宣傳。對於出現的問題，造成的危害，要依法進行懲處。同時，特別要加強科普宣傳，使消費者科學認知。請我們的專家來講解保健方法，正本清源，使“保健”市場的宣傳能夠真正名副其實，增強人民群眾的健康。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）

