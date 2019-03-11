張茅：“雙隨機、一公開”不能有免檢企業

國家市場監督管理總局局長張茅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，“雙隨機、一公開”是創新市場監管方式的重要內容，在我們“雙隨機、一公開”檢查中，不能有免檢企業。



張茅說，“雙隨機、一公開”是創新市場監管方式的重要內容。大家知道，過去我們的傳統監管方式是巡查方式，是企業年檢方式，現在我們把年檢改為年報，把巡查改為抽查，這個改革應該說取得了初步效果。去年，企業的年報率達到91%，超過過去年檢時80%左右的數量，說明企業自我約束意識在增強。去年，我們隨機抽查了5%的企業，其中經營異常名錄的企業超過500萬戶，占到14%，真正納入“黑名單”的是53萬戶。



他指出，國務院最近下發了聯合“雙隨機、一公開”隨機抽查的意見，17個部委聯合“雙隨機、一公開”。這裡面有三個關鍵詞，第一個關鍵詞是“聯合”，不是今天你去查，明天我去查，重複檢查，而是我們聯合起來，減少檢查的頻次。第二個關鍵詞就是“隨機”，檢查對象隨機，檢查人員隨機。第三個關鍵詞是“公開”，就是檢查結果要公開，公示在國家企業信用信息公示系統上。“雙隨機、一公開”檢查，今年工作要重點檢查企業公示的情況是不是真實，比如你的入資情況，現在是實繳制改成認繳制，不需要會計師事務所來驗資，但是我們隨機檢查的時候，就要檢查你的入資情況，是否與你的年報相一致。比如說企業註冊資本兩百萬，今年我入了一百萬，我公示了，就要檢查你是不是入資了。還要檢查你是不是受過其他的處罰，你的信用如何。再有，加強公示結果運用，進行聯合懲戒，使守法企業一路暢通，違法企業處處受阻。



他還強調，在我們“雙隨機、一公開”檢查中，不能有免檢企業，不能說信用好的企業，就可以不查或者少查。隨機的原則就是今天抽到你今天檢查，明天抽到你，明天還要檢查，不能有免檢企業，不能有監管空白。這樣就能促使企業提高自律的要求和意識，同時也降低政府監管成本。通過“雙隨機、一公開”部門聯合檢查，對於建立公平競爭的市場環境、增強企業的信用意識，必將起到積極的作用，這也是激發市場活力的一種措施。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵）







（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 實習記者：張西特）



