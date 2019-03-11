張茅：首部食品安全黨內法規體現問題導向

張茅回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午10時30分在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨、國家藥品監督管理局局長焦紅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問。國家市場監督管理總局局長張茅表示，中央制定的《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》非常重要，也是我們第一部食品安全的黨內法規，說明這個問題突出，中央高度重視，高度關心群眾面臨的問題，是以人民群眾為中心的一個具體體現。



他指出，這個規定體現了問題導向。食品安全當中存在著不少群眾不滿意的問題，這些問題怎麼解決，確實不是一個簡單的事情，不是簡單地靠一兩個部門就能夠解決的。我們說食品安全，從田間地頭到餐桌有多個環節，要共同努力才能解決好。



張茅說，中央出台的《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》，明確了地方黨委的責任，政府的責任，都有詳細的規定，我覺得這是發揮我們中國特色社會主義，加強黨的領導的一個重要體現，就是發揮我們的體制優勢。對於一些重要的問題，群眾反映強烈的問題，有黨政地方的責任，有黨政主要領導來負責任，工作的力度就更大。過去我們說，“千難萬難，一把手重視就不難”，在工作當中，黨政主要領導重視這個問題，我們解決起來條件就會更好一些，力度就會更大一些。同時，這裡面也承擔著沉重的責任，一個地區出現食品安全問題，首先負責任的是地方的黨政領導，當然企業也有企業的責任，企業負主體責任，但是如果我們監管不到位，地方的市場監管部門要負責任。所以，這體現了我們黨和國家下的決心，體現了我們體制的優勢。



他表示，作為一個艱巨的任務，市場監管總局也要加強對地方的指導、督查和協調，因為有些食品安全問題是跨地區的、跨區域的、跨部門的，為了加強對這項工作的領導，國務院還成立了食品安全委員會，由國務院三位領導同志擔任主任，這個委員會辦公室就設在了市場監管總局，我們要加強協調，支持地方黨政領導加強對食品安全工作的監管，減少由於食品安全引發的問題，讓群眾在食品安全方面更放心，



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉柯岑）