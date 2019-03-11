王志剛：為青年科研人才創造條件

科技部部長王志剛（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請科技部部長王志剛、副部長李萌、戰略規劃司司長許倞、政策法規與創新體系建設司司長賀德方、資源配置與管理司司長張曉原就“加快建設創新型國家”相關問題回答中外記者提問。王志剛表示，從科技部的角度來講，我們需要更多地關注年輕科技人員，為他們創造條件，發現其中那些安安靜靜的、把科研創新作為自己畢生事業、職業選擇的，以及通過科研體現自己一生價值所在、接受社會認可的年輕同志。對於這些人，我們要深入研究，怎麼樣給予更多更大的支持。



王志剛表示，第一，我們經常講一句話，青年是國家民族的希望，這句話同樣適用於科技創新這個領域。一個國家科技創新能不能持續發展、不斷提高，長江後浪推前浪，關鍵在於有沒有一批年輕人願意投身科技、投身創新，關鍵在於這批年輕人是不是敢於超越前輩。任何一個國家只要想做科技、想做創新，就必須看重年輕人。因為這是持續的事業，而科技本身就是需要一代又一代做工作，需要接續不斷。



第二，科技創新往往都是英雄出少年。很多科學大家，你們看他的歷史，包括諾貝爾獎獲得者，都是在很年輕的時候就做出了卓越的成就和貢獻。因為青年時代是人的精力、學習能力、理解能力、吸收能力最強的時候，這在創新能力方面也是一樣的。所以，我們要支持年輕人多出成果、早出成果。



王志剛指出，青年科學家壓力大，的確也還存在這些現象，年輕人剛進入社會，確實壓力很大，包括生活的壓力，科技資源申請的壓力，還有等等各方面。這個事情要從兩個方面來理解，一個就是從國家層面上，政府、社會怎麼樣能夠為青年科學家、科技人員潛心做科研、早出成果提供一些好的條件。另一方面，從人的成長磨煉來講，每個人都要經過這個坎，今天我們的很多大科學家當年也經過這些坎，年輕人從自身來講要從一種積極的心態來面對，主動作為、謙虛向學。



他表示，從科技部的角度來講，我們需要更多地關注這些年輕科技人員，為他們創造條件，發現其中那些安安靜靜的、把科研創新作為自己畢生事業、職業選擇的，以及通過科研體現自己一生價值所在、接受社會認可的年輕同志。對於這些人，我們要深入研究，怎麼樣給予更多更大的支持。“我不太贊同年輕人太著急，人才流動很正常，而且必須流動，但是三天兩頭流動可能就有問題。所以，從國家層面應該積極創造環境，從科研人員層面，特別是一個優秀的科研人員，要受到社會尊重，不但要讓人尊重知識，還要讓人尊重科研人員的操守。在這些方面應該怎麼做，需要大家共同思考。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵）