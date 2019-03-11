中評鏡頭：馬英九陪謝龍介掃街氣勢沸騰

馬英九與謝龍介抵達台南市新化區，與信眾和支持者合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台北3月11日電（記者 趙家麟）馬英九11日抵台南為中國國民黨“立委”補選候選人謝龍介助選造勢，大選級的掃街拜票吉普車也在台南新化上街。



四席“立委”補選3月16日投票。馬英九上午首站先到台南學甲慈濟宮參加分靈回大陸祈福及贈匾儀式，學甲雖不是謝龍介補選的選區，但幾乎是同一個溪北生活圈，馬與謝先在地方信仰中心慈濟宮同台，選戰拉票氣氛濃。



馬英九、謝龍介第二站抵新化區。先向天壇護安宮上香，登上大選級的吉普車，沿著新化老街、市場沿路拜票。馬穿上了代表國民黨的KMT藍色帽T，在新化展現了高人氣，群眾不時圍著馬英九搶邀簽名、拍照。



新化人口約4.3萬人，是台南山區與市區的交會處，九合一台南市長選舉時，民進黨黃偉哲在新化拿了38.45%、國民黨高思博拿31.89%；藍綠實力接近。馬英九在新化除了參拜宮廟、車隊掃街外，還將參訪新化知名的地瓜產業。



台南市第二選舉區（七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區）原“立委”黃偉哲因當選台南市長辭去“立委”，定於2019年3月16日舉行補選。此一選區多是農業、養殖漁業重鎮，向來挺綠，被稱為“綠到出汁”。