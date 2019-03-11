柯P大方什麼都OK“柯侯會”氣氛超讚

柯文哲（右）與侯友宜（左）接受媒體訪問時互動不斷、十分熱情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲與中國國民黨新北市長侯友宜11日上午舉行首次“柯侯會”，兩人十分客氣、熱情，還談成了淡水北側快速道路、垃圾袋價格5月1日兩市同價、共同防毒等議題共識。兩人在會後接受媒體訪問時，彼此對話也十分熱情、笑聲不斷，可見得柯、侯不僅談公事，私交也非常好。



柯文哲、侯友宜在11日上午11點結束會談後，共同走到會議廳接受媒體訪問，過程中多次握手、有說有笑等，看起來不只是兩個城市的市長，而是交情很深的“老朋友”一樣。侯友宜也開宗明義地表示，他今天來最重要的目的，是因為上次他腰傷沒辦法去雙城論壇，對柯市長感到很抱歉⋯⋯話說一半柯文哲就搶著說，不用啦，這你太客氣了啦。



侯友宜則說，沒有、沒有，這個要說清楚，他感覺對柯市長感到很抱歉，雖然他有打電話致意，但他覺得一定要當面公開地跟柯市長說一聲謝謝，因為讓柯市長一個人主持會議。其中，也很謝謝柯市長很關心雙北的交通，用專業態度去處理淡北快速道路，其實他跟柯市長也見了幾次面，他都用專業的方式解決問題。



媒體問道，台北市幫忙新北出錢蓋淡北道路，是不是為了爭取新北市民的支持？柯文哲澄清指出，沒有啦，不是幫新北市出錢，工程費有台北市、新北市的部分，而以往工程費會計較這邊比較便宜、那邊比過貴，搞到最後很好的事情七拖八托，他討厭這樣，反正是國家的錢，這個太細節的就不要太計較，跟爭取新北市民支持有什麼關係？想太多了。



侯友宜也當場宣布，下午就要請新北環保局長“請示”台北市的環保局長⋯⋯柯文哲又搶話道，請示？商量啦，哈哈哈。侯則接著說，沒有啦，要請示，因為新北的垃圾袋比台北貴，若兩市垃圾袋價錢統一會比較方便，希望5月1日就能共同實施。