申长雨：健全侵权惩罚性赔偿可激励发明

申长雨回答记者提问（中评社 徐梦溪摄） 中評社北京3月11日電（中评社报道组）十三届全国人大二次会议新闻中心于3月11日上午10时30分在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家市场监督管理总局局长张茅、国家知识产权局局长申长雨、国家药品监督管理局局长焦红就“加強市场监管 维护市场秩序”相关问题回答中外记者提问。国家知识产权局局长申长雨回答记者提问时指出，健全侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权违法成本，对于科技成果的转化、促进发明创造，意义重大。



他表示，建立知识产权惩罚性赔偿制度，是加強知识产权保护的一项重要举措。在新一轮专利法的修改中，一个重要的方面就是要加強知识产权保护，健全侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权违法成本，对故意侵权者规定了最高五倍的惩罚性赔偿，让侵权者付出沉重代价。目前，这项工作整体推进顺利。大家知道，我国专利法施行以来，已经先后做了三次修改，目前正在进行的是第四次修改。去年12月，国务院常务会议审议通过了专利法修正草案，目前全国人大进行了第一次审议，专利法的修改有望今年年內完成。



申长雨说，这次专利法的修改，对于科技成果的转化、促进发明创造，意义重大。它将对发明者起到激励作用，有利于创新成果的保护，更好地促进创新成果的转化运用。



（中评社报道组：徐梦溪 林艳 张爽 张心怡 后援记者：海涵）

