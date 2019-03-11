韓似變瘦　陳其邁：不知睡覺有沒繫S腰帶？

“行政院副院長”陳其邁與高雄市長韓國瑜兩人也是2018年選後首次在高雄碰面。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜和“行政院副院長”陳其邁今天上午在“前瞻基礎建設－高雄加工出口區智造新基地動土典禮”同台，這也是去年選後兩人首次在高雄碰面。陳其邁相當關心韓的健康狀況，直說韓變瘦了，也消遣他“睡覺還有繫S腰帶嗎？”不過針對韓國瑜提出的四大議題補助，陳似乎有點心不在焉，經韓提醒後才想到向媒體回答。



韓國瑜提到今天有四項大議題要拜託陳其邁，首先是南台灣需要一個國際級機場，從雲林以降都沒有一個國際化機場；第二是完整的捷運線；第三高雄財政困難，請財政上多多幫忙；第四是高雄石化重鎮專業區，這些都需要中央來幫忙。也是今天韓陳兩人碰面要討論的重點。



記者會後聯訪媒體詢問陳其邁，這次兩人終於碰面，看到有沒有什麼不一樣？陳其邁表示，感覺韓市長有變瘦了一點，希望他身體健康，陳也開玩笑說“不曉得韓市長睡覺有沒有戴S腰帶？”緩頰一下現場氣氛。



媒體好奇詢問兩人進場時互相聊了什麼？陳其邁一時有點會意不過來，韓國瑜則在旁邊打pass“就是那四大議題，中央補助的部分”，陳其邁才接著說，週四院會，不管是副市長葉匡時或洪東煒出席，他的辦公室在3樓，都歡迎來找他。



陳其邁說，需要中央幫忙的地方，都會無縫接軌來協助，也跟韓市長交換過意見。媒體又問代表可以常常來找你的意思？陳回答“他很少來找我啦，還欠自己一攤”。



媒體還想追問陳其邁關於四個提案回應，韓國瑜則直接補充，副院長已經回答過了，隨時可以過去他辦公室談，提出報告給他。韓國瑜說，最主要是請陳副院長幫忙包括國際機場、捷運線、石化重鎮、陳以前提過的橋頭工業區等等項目的補助。



陳其邁最後又強調一次，中央跟地方一定百分之百密切合作，只要對地方有好處，對高雄經濟發展有幫助，會全力以赴來幫忙。