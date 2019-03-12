中評關注：兩會記者三問疫苗問題　

國家市場監督管理總局局長張茅就“加強市場監管 維護市場秩序”相關問題回答中外記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心11日以“加強市場監管，維護市場秩序”為主題在梅地亞中心召開記者會。現場，疫苗問題再次受到關注。



近年中國疫苗問題頻發，包括長春長生狂犬病問題疫苗、江蘇過期脊灰疫苗等。這次兩會上中國疾病預防控制中心主任高福有關“中國疫苗已位居世界先進之列”的表述再一次在社交媒體上掀起波瀾。就此，現場記者連續發問，怎麼評估中國疫苗的水平？為什麼民眾對中國疫苗有這麼多疑慮？市場監管總局又能採取什麼措施，讓市場及消費者對中國疫苗建立信心？



對此，国家药品监督管理局局长焦紅坦言，疫苗確實受到社會高度關注，因為疫苗涉及到人民群眾的生命健康，它關係到公共衛生安全和國家安全。黨中央、國務院高度重視疫苗監管工作，市場監管總局、國家藥監局正在推進建立疫苗監管的長效機制。對我國疫苗，總體評價應該是安全的。我們的群眾也好、媒體也好，應該對疫苗有信心。



她指出，為建立長效機制，正在採取以下舉措：



第一，在全國人大法工委和司法部的關心支持下，我們會同衛健委等相關部門，起草了《疫苗管理法（草案）》。《疫苗管理法（草案）》進一步貫徹習近平總書記的“四個最嚴”要求。在《草案》中，明確提出疫苗是具有戰略性和公益性的，支持產業發展和結構重組，有針對性地對疫苗實行最嚴格的監管。對疫苗的研製、生產、流通、預防接種全過程，提出更加嚴格的要求。對疫苗的違法違規行為要嚴厲查處，對監管的失職瀆職行為，也要嚴肅問責。目前，《疫苗管理法（草案）》已經過全國人大常委會初次審議，並向社會公開徵求意見。圍繞進一步做好疫苗監管工作，我們也在修訂《藥品管理法》相關內容。目前，正在會同相關部門，進一步研究制定相關配套規章和制度，為法的實施做好準備工作。



第二，就加強監管，目前重點落實兩個責任：督促落實企業的主體責任和落實部門的監管責任。作為疫苗生產企業，應該建立完善的質量管理體系，建立產品安全追溯體系，落實疫苗產品風險報告制度，保證疫苗產品質量。作為監管部門，我們要進一步明晰監管部門的事權和監管責任，要進一步強化省級藥品監督管理部門對生產企業的現場檢查。國家藥品監督管理局將在屬地管理的基礎上，強化巡查和抽查，一旦發現違法違規的，要嚴肅查處。

