《驚奇隊長》稱霸北美周末票房榜

《驚奇隊長》劇照（圖片來源：網絡） 中評社北京3月11日電／漫威影業最新科幻電影《驚奇隊長》8日上映後3天狂攬1.53億美元，成為北美周末票房榜王者，也是今年以來北美首周末票房最高的影片。



迪士尼發行、漫威影業出品的《驚奇隊長》改編自漫威漫畫。該片由安娜·博登和瑞安·弗萊克執導、布麗·拉森領銜主演，是“漫威電影宇宙”的第21部影片，也是該系列第一部由超級女英雄擔任主角的影片，講述了在“復仇者聯盟”成立之前，女戰士卡羅爾因克里族和斯克魯族的星際戰爭降臨地球，在找尋過去記憶的同時，逐漸成長為宇宙中最強大的英雄之一。



該片本周末在北美以外的國際電影市場入賬3.02億美元，從而使其首周末全球票房總額超過4.55億美元，成為女性擔綱主角的影片中全球首周末票房最高的一部。



《驚奇隊長》的強勢登場令其他影片表現黯然失色。由夢工廠出品、環球影業發行的動畫片《馴龍高手3》3天入賬1469萬美元，排名第二位。該片是《馴龍高手》三部曲的最後一部，續寫2010年和2014年上映的兩部前作的故事，講述維京少年與飛龍所在神秘世界的愛恨情仇。



獅門影業發行的喜劇片《黑瘋婆子的家庭葬禮》周末3天入賬1205萬美元，排名第三。該片由泰勒·派瑞自編、自導、自演，是“黑瘋婆子”系列電影的第11部，講述一場意想不到的葬禮引出家族秘密的滑稽故事。



華納兄弟影片公司發行的動畫片《樂高大電影2》周末3天入賬382萬美元，名列第四位。20世紀福克斯發行的科幻大片《阿麗塔：戰鬥天使》入賬320萬美元，排名第五。



來源：新華網