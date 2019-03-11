歐盟取消對美國人免簽？誤讀！

中評社北京3月11日電／歐洲將不再給美國遊客免簽待遇？假新聞！歐盟8日宣布，從2021年起，美國公民前往歐洲申根區26個歐洲國家必須申請一種名為“歐洲旅行信息和授權系統（ETIAS）”的新型“電子授權”。這一變更迅速引發了多國媒體的集體誤讀，認為“歐盟取消了對美國公民免簽”，更有網絡輿論稱這就是歐洲在“懲罰美國”。歐盟官方不得不連忙出來“辟謠”。有媒體慨嘆，能鬧出這樣的大誤會，反映出的是美歐雙方在當今環境下已是“漸行漸遠”。



據美國有線電視新聞網（CNN）10日報道，ETIAS是赴歐旅行的一套電子授權系統，早在2016年就已成形。歐盟的官方解釋稱，出台最新授權體系是為了進一步排除非法移民、恐怖主義等方面的隱患。



報道稱，遊客進行重新註冊其實非常便利，在線申請操作不會超過10分鐘。預計這套系統的線上註冊成功率將達到95%以上，只有少數申請人會因不符合最新旅行政策而遭到系統拒絕。根據歐盟新規，遊客需要在ETIAS網站在線申請，包括提交生物信息、護照信息、健康狀況、犯罪記錄、過往歐洲移民記錄等情況，再由系統自動篩查，並支付費用，授權有效期為3年。



歐洲不少民眾表示，這並不是歐盟的獨創，只不過是啟動了與美國早就實施的類似程序而已。目前，保加利亞、克羅地亞、波蘭、羅馬尼亞和塞浦路斯五個歐盟成員國公民在前往美國時，仍然需要申請簽證。此前，歐盟委員會曾多次呼籲美國給予上述五國與其他23個歐盟國家一樣的免簽待遇，以實現“完全簽證互惠”，但美國一直沒有改變其簽證政策。而對於大部分享受免簽的歐盟國家公民，前往美國之前同樣需要在美國旅遊授權電子系統（ESTA）上申請並付費，得到授權後方可入境。



美國國務院對於ETIAS表示認可，稱“任何國家都有制定入境標準的權利”。在ETIAS上線後，美國人也要像其他國家那樣重新進行申請，每人還需支付約合7歐元的註冊費。不少輿論認為，美國人從“本國標準”到“歐洲標準”的過渡當中，需要進行一定程度的“心理調適”。



值得注意的是，從8日起，多家外國媒體對ETIAS系統進行的報道集體“跑偏”，紛紛打出了“美國公民赴歐將需要簽證”一類標題，誤報的媒體中不乏CNN、美國《國會山報》、美國國家公共廣播電台（NPR）和英國《獨立報》這樣的老牌媒體，在網絡上引起軒然大波。為澄清誤會，歐盟駐美代表團9日在推特上專門“圈”出某知名媒體的錯誤標題，並進行了緊急澄清。該機構的推文解釋稱，ETIAS和ESTA均非簽證體系，僅僅是對國際遊客的一項“例行檢查”；美國人赴歐需“辦理簽證”一類的說法不實。美國國務院也在聲明中強調：“ETIAS授權不是辦簽證。”截至10日晚些時候，《國會山報》已將原報道標題改為“2021年，美國人赴歐得先登記”，CNN和NPR也分別做出類似更改，但仍有多家媒體未做改動。



ETIAS系統直接影響到的國家多達61個，但為什麼只有美國輿論的反響如此“與眾不同”？英國《獨立報》稱，美國和歐盟在入境優惠政策方面長年存在不對等性：美國人可以在歐盟享受免簽停留90天，但很多歐洲國家公民赴美卻需要辦理簽證。對於這種不平等待遇，歐盟方面曾屢次要求美方移除限制，並在2016年專門發布報告，要求美國提供“全面簽證互惠待遇”，並提出將在特朗普就任總統後進一步推動雙方實現全面免簽。



美國沃克斯新聞網（VOX）稱，這場“免簽風波”的背景也剛好處於美歐關係的敏感時期。前不久，美國副總統彭斯在慕安會發表講話時多次遭遇冷場，已充分顯示出特朗普政府如今在歐洲盟友心目中有多“不受待見”。在這樣的大環境下，一點小誤會都可能被放大。



但也有專家認為，網絡輿論對此事存在過度解讀。美國前國務院官員、歐洲事務專家莫莉·蒙哥馬利表示，歐盟方面新推出的授權系統旨在提升內部安全，符合“後9·11時代”的反恐需要。她說：“我並不認為這是美國和歐盟關係緊張的表現，而是大西洋兩岸為保衛邊境、預防恐怖主義和其他安全威脅所付出的持續性努力。”



來源：環球時報

