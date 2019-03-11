埃塞航空客機失事：8名中國乘客身份確認

中評社北京3月11日電／在埃塞俄比亞航空公司確認航班編號ET302的客機失事之後，中國駐埃塞俄比亞大使館第一時間啟動應急機制，與埃塞政府、埃塞航空取得聯繫。經核實，確認機上有8名中國乘客，分別為5名男性、3名女性，其中包括遊客、中資企業派駐人員和國際職員。中國駐埃塞俄比亞大使館將與埃塞方面繼續保持溝通，做好後續工作。



中國駐埃塞俄比亞大使館公使銜參贊夏天：3月10號，埃塞俄比亞航空公司從亞的斯亞貝巴飛往肯尼亞內羅畢的ET302航班失事。機上149乘客，還有8名機組成員全部遇難，其中包括8名中國乘客。這8名中國乘客中包括一名香港同胞，機上的機組成員裡面沒有中國籍的機組成員。我們使館第一時間啟動了應急機制，正在同埃塞政府埃塞航空等各方面保持密切溝通。埃塞航空主要負責事故後續處理，同時我們使館盡我們全力，與埃塞航空、國內相關部門加強協作，為相關遇難乘客的親屬來埃塞處理善後事宜做好相關的服務工作。



中方希望埃塞方盡快查明事故原因



中國外交部發言人陸慷昨天就埃塞俄比亞航空客機失事答記者問時表示：中方希望埃塞方盡快查明事故原因，及時向中方通報調查進展，妥善做好後續處置。中國外交部和駐埃塞俄比亞使館將繼續密切關注有關進展，全力為遇難中國公民家屬處理善後提供積極協助。



來源：央視網