奧克蘭華人舉辦愛心交流表彰會

＂愛心服務社區，文化搭建橋梁”交流表彰會在奧克蘭舉行（圖片來源：環球網） 中評社北京3月11日電／據新西蘭中華新聞社3月11日報道，由奧克蘭華人愛心交流會舉辦的2019“愛心服務社區，文化搭建橋梁”交流表彰會3月9日在奧克蘭社區活動中心舉行。一百多名來自奧克蘭多家華人社團的代表以及多位新西蘭國會議員及當地政府機構政要和慈善組織負責人等應邀岀席了表彰會。會上向十一名以各種不同的形式將中華文化積極融入和服務新西蘭當地社區的突出貢獻者頒發了獎狀。



新西蘭華人愛心交流會會長李軍首先在會上致辭，她感謝今天出席這次會議的每一位來賓，對本次愛心表彰會的高度重視和積極的參與支持。同時感謝所有對本次愛心表彰會做出默默貢獻的志願者。李軍會長在致辭中特別向大家介紹了今天大會的發起人，新西蘭華人愛心交流會創會老會長，今年已85歲高齡的陳炳玉老人今天沒能來出席會議的原因，是因為她的先生，今年9O歲的楊學源老人，就在這次會議召開的前兩天早上去世了。在此，她代表出席會議的全體人員以沉痛的心情對楊先生的去世表示深切的哀悼。



李軍會長介紹說：：＂陳炳玉老師今年已是85歲高齡，她於2018年在新西蘭榮獲英女王文化服務勛章，她的這枚勛章應該是她和楊先生兩個人的榮譽，兩位老人1998年隨兒女移民新西蘭，就共同致力於服務社區的工作，他們先後發起成立了新西蘭中國盆景協會，奧克蘭華人愛心交流協會，陳炳玉老師當年還協助成立新西蘭中國書法家協會，為促進中西文化交流，他們先後在當地多個社區組織了120多次中國盆景展。第一次展覽是在他們自己家院子裡，當時有不少喜愛盆景的Kiwi朋友和政要都來參觀。每一次中國盆景展都博得了當地社區觀賞者高度贊譽。＂李軍會長接著說：“陳炳玉老師還是：新西蘭華人書法家協會的一位知名的女書法家，雖已80多歲高齡，多年前她就曾在市議會舉辦的中國元宵節燈會上，自帶筆墨義務為大眾書寫表演和贈送中國書法作品；她和楊先生還是年齡最大的華人義工，前幾年陳老師還專門去奧克蘭監獄向那裡的犯人教授了兩年中國書法。她的老伴楊學源老先生還曾在家裡用半年時間教授過一名被警方抓過33次的不良青年學習盆景技藝，以此幫助這名青年重新做人，後來這個年輕人改邪歸正成為了一名園藝師，他還曾專程來看望和感謝這兩位老人。為了促進族群融合，在Whau 地區議會付主席Susan Zhu 朱女士的幫助下，這兩位老人還專門把鄰居洋人朋友請到自己家裡享用中國美食，一邊互相交流，還一邊為他們表演中國書法，參觀自己家裡的中囯盆景；陳炳玉和楊學源兩位老人用他們自己的行動贏得了社會的贊譽和大家的敬佩，20多年來，陳老師和楊先生以華人的美德，用中華文化為新西蘭社區默默奉獻，他們啲事跡太多太多。在這裡不能一一例舉，讓我們在今天的愛心主題表彰會上，謹此表達對陳炳玉老師的崇高敬意和對楊學源老先生的深切懷念。