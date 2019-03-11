保护长江母亲河　李干杰：再添四项新行动

生態環境部部長李干杰答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三届全国人大二次会议新闻中心于3月11日下午在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请生态环境部部长李干杰就“打好污染防治攻坚战”相关问题回答中外记者提问。李干杰在回答记者提问时表示，推动长江经济带共抓大保护、不搞大开发，是黨中央作出的一项重大決策，也是事关国家发展全局的一项重大战略。这几年，我们生态环境部会同沿江11个省市和相关部门，主要做了以下几个方面的工作：



第一，制定规划计划。先后制定了《长江经济带生态环境保护规划》和《长江保护修复攻坚战三年行动计划》，为抓好长江保护提供了基础和指南。



第二，夯实地方责任。我们在对长江经济带11个省市开展中央生态环保督察、例行督察全覆盖的基础上，去年又对其中8个省开展了中央生态环保督察“回头看”，通过督察进一步夯实了地方的责任，传递了压力。



第三，推动绿色发展。指导支持11个省市初步划定了生态保护红线，同时还开展了“三线一单”实施方案的编制试点工作。所谓“三线一单”，指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单。



第四，解決突出问题。这两年我们抓住重点，推动相关工作，还是取得了积极的成效。一是饮用水水源地的保护。经过两年的时间，长江沿线县级以上城市饮水水源地一共1474个，存在的问题基本上都得到了整治，完成率达到99.9%。二是黑臭水体的整治。这个大家也很关心，到目前为止，长江沿线省会以上城市的12家黑臭水体整治已经超过了90%，其他地级城市现在也在积极推进过程中。三是把长江沿线的固体废物、危险废物非法倾倒、非法转移问题当成重点来进行专项整治，也取得了很好的效果。去年我们排查出1308处，最后是1304处得到了很好的整改，完成了任务。四是开展“绿盾”行动。将长江流域作为重点，也推动解決了一批在自然保护区、其他各类保护地中存在的一些突出生态环境影响和破坏问题。五是夯实基础，推动建立健全相关监测体系。另外，还组织开展了长江生态环境保护修复的联合研究，向沿线58个地市派出专家组进行现场跟踪研究和对当地的技术指导，也取得了很好的成效。

