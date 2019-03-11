聯合國和多國就埃塞航空客機失事致哀悼慰問

中評社北京3月11日電／埃塞俄比亞航空公司一架計劃從埃塞首都亞的斯亞貝巴飛往肯尼亞首都內羅畢的客機10日在埃塞境內墜毀，機上157名乘客和機組人員全部遇難。事發後，聯合國和多個國家就客機失事表示哀悼和慰問。



聯合國秘書長發言人迪雅裡克說，秘書長古特雷斯對在客機失事中失去的生命深感痛心，他向遇難者親友表示由衷慰問。聯合國正與埃塞方面保持聯絡，共同確認有關遇難聯合國工作人員的細節信息。



美國國務院副發言人帕拉迪諾發表聲明說，美方可以確認至少有8名美國公民遇難。美國駐埃塞及駐肯尼亞使館正與埃塞政府和埃塞航空開展合作，以提供力所能及的幫助。美國國務卿蓬佩奧也通過社交媒體推特對遇難者家屬表示慰問。



韓國外交部發表聲明說，韓國政府對埃塞政府和人民表示慰問，希望遇難者家屬和埃塞人民能夠盡早從悲傷和震驚中走出來。



法國總統馬克龍在推特上發文，對遇難者親友表示誠摯慰問。他說：“我們分擔共同的悲傷。”法國外交部發表聲明說，在客機失事後已啟動應急機制，並確認有8名法國公民在空難中喪生。



英國首相特雷莎·梅在推特上說，客機失事的消息令她深感悲痛，她對包括英國公民在內的遇難者親友表示慰問。



德國外長馬斯通過推特表示，很多生命在這起空難中消逝。“在當前的艱難時刻，我們與遇難者家屬站在一起。”



此外，加拿大總理特魯多、尼日利亞總統布哈裡以及索馬里外交部等也通過社交媒體對遇難者表示哀悼，對遇難者親友表示慰問。



來源：新華網