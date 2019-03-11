人類史上首張黑洞照片有望在年內面世

中評社北京3月11日電／經過全球200多位科學家數年的努力，人類史上首張清晰的超級黑洞照片有望在今年年內面世。



在此間舉行的2019年美國“西南偏南”多元創新大會和藝術節上，項目負責人、美國哈佛－史密森天體物理學中心資深天文學家謝潑德·杜勒曼接受新華社記者採訪時說：“對這個項目的成功我們非常樂觀，實際上我們已經完成了幾乎所有工作。”



他說，現在需要做的就是反覆測試和論證各種數據，然後首張超級黑洞照片將最終成型並於2019年年內正式公布。



200多位分布在世界各地的科學家參與了這一項目，其中4位出席了“西南偏南”一個專題論壇並對項目進行講解。據他們介紹，給超級黑洞拍照是通過“事件視界望遠鏡”系統完成的，這是一個由分布在全球各地的射電望遠鏡組成的虛擬望遠鏡陣列，口徑與地球直徑相當。2017年4月，陣列中的8台望遠鏡同時運作，完成了超級黑洞相關數據的收集。



上個世紀初，愛因斯坦提出的廣義相對論預測黑洞不僅存在，而且還是宇宙中一些極端現象的“幕後推手”。黑洞是一種體積極小、質量極大的天體，具有非常強的引力，在它周圍的一定區域內，連光也無法逃逸出去，這一區域稱為“事件視界”。“事件視界望遠鏡”實際上嘗試觀測的是黑洞的“事件視界”。



據介紹，“事件視界望遠鏡”已經收集了兩個超級黑洞的信息，一個是位於銀河系中心的“人馬座A＊”，另一個位於代號為M87的超巨橢圓星系中心。一旦團隊確信所有數據都得以測量校正，所有程序都成功驗證，首張超級黑洞照片就將面世。



荷蘭阿姆斯特丹大學天體物理學教授薩拉·馬爾科夫說，“事件視界望遠鏡”抓取的照片將是真正的鳥瞰圖，它將幫助我們了解為何黑洞能對宇宙中的天體產生深刻影響。



美國亞利桑那大學天文和物理學教授迪米特里奧斯·帕薩提斯說，這個項目將可以驗證愛因斯坦的預言。“就像首次進入一個全新的領域……什麼都阻止不了我們由衷的興奮。”



2019年“西南偏南”多元創新大會和藝術節8日在美國得克薩斯州首府奧斯汀開幕，為期10天的系列活動聚焦科技創新、音樂、電影和藝術等領域前沿話題。



來源：新華網