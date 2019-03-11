奧駐華大使：中國政府和人民共創脫貧奇跡

奧地利駐華大使石迪福接受採訪。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月11日電／“我相信，世界上沒有一個國家能夠在40年間讓7億多人脫貧。中國政府和人民攜手創造了這一奇跡。”在談及中國扶貧成就時，奧地利駐華大使石迪福這樣感嘆。近日，石迪福在中國兩會召開期間，就扶貧、“一帶一路”倡議、中奧雙邊關係等話題接受了新華網獨家專訪。以下是專訪主要內容：



新華網：今年是新中國成立70周年，也是全面建成小康社會關鍵之年。今年的中國兩會，您比較關注哪些議題？



石迪福：我們對中國兩會抱有濃厚興趣。中國兩會公布了2019年中國政府工作報告，“十九大”的路線方針也貫穿其中，包括扶貧、環保、擴大消費、服務業、進口等話題將備受各方關注。



新華網：您談到扶貧，今年是中國全面建成小康社會的關鍵之年。您如何評價中國在扶貧方面取得的成就？



石迪福：中國在扶貧工作方面成績斐然。中國政府計劃到2020年消除絕對貧困，今年是脫貧攻堅的關鍵一年，中國將繼續減少貧困人口1000萬以上。對此我有信心，中國能成功實現這一目標，這將是一項值得祝賀中國政府的偉大成就。



新華網：今年，中國將舉辦第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。歐洲部分大國對“一帶一路”倡議和“16＋1”合作抱有疑慮，但奧地利在參與“一帶一路”和“16＋1”合作中表現得更為開放和積極，聽說庫爾茨總理今年還將來華參加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。您如何看待“一帶一路”倡議？倡議將給奧中兩國帶來哪些機遇？



石迪福：去年4月，奧地利總統與總理訪華期間強調指出，奧地利歡迎並支持這一倡議。在習近平主席與範德貝倫總統共同簽署的聯合聲明中清晰地寫明，奧方歡迎並支持中方“一帶一路”倡議。我們堅信，“一帶一路”倡議有利於提升亞洲、歐洲和非洲等地區的互聯互通。



該倡議以推動基礎設施建設為重要目標，將促進公路、鐵路等交通建設，提升人文交流，促進數字通信。完善的基礎設施始終是經濟蓬勃發展的先決條件。從這個意義上說，它將為中亞、東歐、巴爾幹等沿線地區的經濟發展打下堅實基礎，這也是我們歡迎“一帶一路”倡議的原因。



奧地利企業對“一帶一路”倡議充滿興趣。很多奧地利企業在隧道建設、道路建設、橋梁建設等方面有豐富經驗，而“一帶一路”倡議可以為它們在這些領域帶來更多業務。我希望，我們的公司能夠參與到這些重要基礎設施項目的建設中去。