2月北京CPI同比上漲1.6%　鮮果漲勢明顯

中評社北京3月11日電／今年2月份，北京市居民消費價格總水平同比上漲1.6%。其中，鮮果價格同比上漲7.0%，影響CPI上漲約0.14個百分點。



國家統計局北京調查總隊11日發布的數據顯示，今年1至2月平均，北京市居民消費價格總水平同比上漲1.7%。2月份CPI同比上漲1.6%，八大類“七升一降”。



數據顯示，2月份，北京的食品價格同比上漲1.6%，影響CPI上漲0.27個百分點。其中，鮮菜和鮮瓜果價格同比分別上漲1.8%和7.0%，共影響CPI上漲0.19個百分點；羊肉、牛肉、禽肉和奶類價格同比均有上漲；雞蛋和豬肉價格同比均有下降。



從環比來看，2月份，北京的食品價格環比上漲4.1%，影響CPI上漲0.66個百分點。受2月中旬雨雪天氣和春節節日因素影響，鮮菜、鮮瓜果價格環比分別上漲23.2%和7.5%，水產品、豬肉、牛肉、羊肉價格環比也有上漲，上述六項共影響CPI上漲0.68個百分點。



同期，北京的非食品價格環比上漲0.4%，影響CPI上漲0.36個百分點。由於春節假日居民出游需求上升，旅行社收費價格環比上漲6.3%，影響CPI上漲0.17個百分點；春節前外地務工人員集中返鄉，裝潢維修費、家庭維修服務、車輛修理與保養、美容美發洗浴價格環比均有上漲；受成品油調價影響，汽、柴油價格環比分別上漲3.6%和3.9%，共影響CPI上漲0.07個百分點。



統計部門表示，經測算，在2月份1.6%的居民消費價格總水平同比漲幅中，翹尾因素影響約為0.3個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。



當天公布的數據還顯示，2月份，北京市工業生產者出廠價格同比下降1.2%，環比下降0.1%；工業生產者購進價格同比下降0.1%，環比下降0.3%。



來源：中國新聞網