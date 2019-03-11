李幹傑：經濟下行壓力大　環境監管依然不鬆

日本經濟新聞記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，不能因為經濟發展遇到一點困難，就開始動鋪攤子上項目、以犧牲環境換取經濟增長的念頭，甚至想方設法突破生態保護紅線。這是很清楚的，所以我們堅決反對放鬆、放寬環境監管，我們也在中央生態環境保護督察中把這個當做重點。如果發現哪些地方該做的事、能做的事，你不做，為了一時的利益，讓保護為發展讓路，那我們是盯住不放，該追責的要求嚴肅追責，非常清楚。



以下為問答實錄：



日本經濟新聞記者：這幾年中國加大了環境監管力度，效果也比較明顯，而目前中國經濟下行壓力加大，國內有一些聲音提出，為了應對這個壓力，環境監管力度是不是有所放寬了？您對此有哪些評論？謝謝。



李幹傑：謝謝您的提問。這個問題實際上在今年“兩會”首場新聞發布會上，就是3月2日第一場新聞發布會上，我記得就有記者提出了一個類似的問題，只不過您講的是“有一種聲音”，他講的是關於環保“有兩種聲音”，一種聲音講環保搞“一刀切”，影響了經濟發展，剛才有記者也提到了。第二種聲音就是由於經濟下行壓力比較大，有些地方放寬了、放鬆了。首場新聞發布會上，全國政協新聞發言人郭衛民先生就此做了解答，我覺得那個解答非常好，我也完全贊成。這裡我想補充說明強調三點。



第一，這兩種聲音反映的現象、情況確實在一些地方是存在的，是發生過的。但是，就全國而言，它不是主流，不是一個普遍現象。



第二，對這兩種現象、兩種傾向、兩種問題，我們生態環境部都是堅決反對的，發現了也是堅決制止，嚴肅查處。關於“一刀切”，剛才我已經說過了，很明確，見一起查處一起，絕不含糊。關於第二種現象，我們當然也是堅決反對，因為它完全不符合中央的要求。剛才我也跟大家分享了習近平總書記在內蒙古代表團審議時的重要講話，講得非常清楚，不能因為經濟發展遇到一點困難，就開始動鋪攤子上項目、以犧牲環境換取經濟增長的念頭，甚至想方設法突破生態保護紅線。這是很清楚的，所以我們堅決反對放鬆、放寬環境監管，我們也在中央生態環境保護督察中把這個當做重點。如果發現哪些地方該做的事、能做的事，你不做，為了一時的利益，讓保護為發展讓路，那我們是盯住不放，該追責的要求嚴肅追責，非常清楚。



第三，後續我們還會繼續把這些工作做好，保持污染防治攻堅戰現在的力度和勢頭，確保能夠見到實實在在的成效，盡快補齊生態環境短板，讓全面建成小康社會能夠得到人民認可，經得起歷史的檢驗。



至於污染防治攻堅戰的打法，我在部長通道上也向各位進行了匯報，“4567”。我們一定繼續把這“4567”貫徹好，爭取能夠見到更好的成效。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 林艶 張爽 實習記者：劉柯岑）

