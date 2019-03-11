地方防污目標咋達成？李幹傑回應外媒

生態環境部部長李幹傑（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，下一步，關於如何支持地方和企業，我們也正在研究，準備採取一些新的舉措，把過去的一些老措施繼續堅持好、實施好，同時再採取一些新的改進措施、強化措施。在對地方的支持和幫扶方面，一是繼續加大資金政策方面的支持力度。二是加強在技術方面進行幫扶。



李幹傑指出，在當前的形勢下，我們的污染防治攻堅戰一方面取得了進展和成效，另一方面也確實面臨的困難挑戰還不小不少。但是與此同時，我們也一定要看到，我們面臨的好機遇、好條件也不少不小，甚至是更大更多。最起碼，可以說我們面臨的好機遇和條件有五個方面：一是黨中央、國務院高度重視生態環境保護，尤其是習近平總書記親歷親為、率先垂範，為我們提供了重要的方向指引和根本政治保障。同時，我們各地各部門、社會各界保護生態環境、推進生態文明建設的意識也大幅提升。今非昔比，齊抓共管的局面，應該說已經基本形成。二是高質量發展有利於生態環境保護，有利於源頭上根本解決污染的問題。三是宏觀經濟和財政政策支持生態環境保護。改革開放40年來，我們形成的物資、技術，包括人才基礎，這都有利於支持、支撐我們打好污染防治攻堅戰，加強生態環境保護。資金方面，大家注意到，前幾天在財政部新聞記者會上，財政部領導宣布，污染防治攻堅戰中央財政的支持今年將達到600億元，同比增加35.9%。四是黨的十八大以來，生態環境領域推出了很多改革舉措，這些改革舉措釋放的紅利惠及我們生態環境保護。在這裡，我就不一一列舉了。五是這些年通過反覆探索、積累，我們形成了推動工作的一些好做法、好的工作策略和方法，這些正確的策略和方法能夠切實推進好生態環境保護。從這個意義上來講，我們儘管壓力不小、挑戰很大，但是機遇大於挑戰，我們應該充滿信心。



李幹傑表示，下一步，關於如何支持地方和企業，我們也正在研究，準備採取一些新的舉措，把過去的一些老措施繼續堅持好、實施好，同時再採取一些新的改進措施、強化措施。在對地方的支持和幫扶方面，一是繼續加大資金政策方面的支持力度。二是加強在技術方面進行幫扶。長江經濟帶沿線58個地市我們都派了專家組。實際上在此之前，大氣方面，京津冀及周邊地區的“2＋26”個城市，還有汾渭平原的11個城市都派了專家組下去支持，幫助地方解決他們在生態環境保護工作推進過程中遇到的困難和問題。三是繼續加強中央生態環境保護督察和強化監督工作。加強這些督察和監督，一方面督促，另一方面也是幫扶。比如說我們強化監督工作組下到各地以後，幫助地方進一步發現問題、解決問題，取得了很好的成效。



他說，在支持企業方面，我們也是準備採取三方面的措施。一是進一步深化“放管服”改革。我們印發了關於進一步深化放管服改革的意見，提出了15條重要舉措，我們將逐一抓好落實。二是主動為企業治污提供技術上支持和幫助。有什麼困難，我們幫他們找到一個合理解決的辦法。三是進一步完善環境經濟政策。通過環境經濟政策的進一步建立完善，使企業綠色發展有更大的內在動力。從這幾個方面幫助企業解決好環境問題，實現綠色發展。



（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者：張西特）



