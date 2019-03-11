“我要去高雄”歌火紅　大陸作者版權送市府

“我要去高雄”的大陸創作者盧洪亞（右）將此首歌曲送給高雄市政府，觀光局局長潘恒旭(左)代表接受。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜就任當天，兩岸網路上就開始流傳一首新的創作歌曲《我要去高雄》，歌詞中描寫高雄的許多美景，搭配優美的旋律，受到兩岸網友的熱捧，引發許多熱烈迴響，該曲亦在大陸和台灣的網路上被廣為轉發傳唱，霎時將高雄的知名度提升不少。此歌曲創作者盧洪亞先生8日現身高雄，拍攝歌曲中的相關景點，今天並將這首火紅的創作獻給高雄市政府。



高雄市觀光局局長潘恒旭表示，很早就耳聞這首網路神曲，歌詞除頌揚高雄的美麗風光，例如“港都夜色惹人醉”、“西子灣美如畫”，也巧妙融入韓國瑜市長的主要政見，像是“摩天輪裡是愛情”、“香蕉芒果吃不夠”，以及“我要去高雄，心情超輕鬆；我要逛逛逛買買買，購物車清空”等，呼應市長所提出的“貨賣得出去，人進得來，高雄發大財”等政策，相當接高雄地氣，也樂見有越來越多的人看見高雄。



潘恒旭11日與創作者盧洪亞見面，除感謝他將這首經典的作品無償饋贈予高雄市政府外，也趁此機會向他介紹更多高雄的美景美食，希望能夠激發他更多的靈感，為高雄創作出更多優秀的作品。潘說，之後，他們也會在大陸地區的觀光推廣會或是旅展場合，播放這首相當有高雄味的歌曲，讓大陸遊客加深對高雄的印象。



觀光局表示，這次特別推薦盧洪亞造訪高雄各大景點，像是充滿藝術氣息的駁二特區、搭乘貢多拉船徜徉最美的愛河、搭乘開頂雙層巴士、並在六合夜市品嘗夜市美食、走訪宗教氛圍濃厚的蓮池潭，並參觀高雄的特色旗津海灘、85大樓等景點，用360度的角度環遊高雄，希望帶給他全新的創作靈感。在不久的將來，為高雄帶來更多膾炙人口的歌曲，透過網路無遠弗屆的傳播力量，在華人世界將高雄的品牌行銷推廣出去，吸引更多的旅客來高觀光旅遊。