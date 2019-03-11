李幹傑談生物多樣性保護之中國經驗

中國網記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，中國是世界上生物多樣性最為豐富的國家之一。長期以來，我們對生物多樣性保護工作非常重視，也取得了好的成效。



李幹傑表示，“生物多樣性是生命，生物多樣性是我們的生命”。“2010年，當時是聯合國確定的國際生物多樣性年，我剛才講的這句話就是當時的主題。當時我在環保部分管這塊工作，所以我印象非常深刻。這也說明了生物多樣性保護這項工作的重要性和必要性。”



他指出，中國是世界上生物多樣性最為豐富的國家之一。長期以來，我們對生物多樣性保護工作非常重視，也取得了好的成效。2011年的時候，就成立了中國生物多樣性保護國家委員會，制定印發了《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃》，這個戰略計劃是管20年的，2011年到2030年。還深入開展了“聯合國生物多樣性十年中國行動（2011－2020年）”。經過努力，應該說進展和成效還是非常明顯的，也得到了國際社會的認可。某種意義上講，之所以《生物多樣性公約》第十五次締約方大會能夠在中國召開，這也充分說明了國際社會對中國生物多樣性保護進展和成效的肯定。



李幹傑說，這些進展和成效，具體體現在這樣幾個方面：第一，我們把生物多樣性保護納入了各類規劃，並且在其中都是擺在重要位置來推動。第二，生物多樣性就地和遷地保護都取得了很好的進展。我國各級各類自然保護區已經達到了2750處，其中國家級的是474個。各類陸域自然保護地面積達到了170多萬平方公里。應該說，通過這些保護措施，很好地保護了很多自然生態系統和大多數重要的野生動植物種群，並且通過這些保護措施，使得一些珍稀瀕危的動植物種群得到了恢復，大熊貓就是其中最典型的。第三，啟動實施了生物多樣性保護重大工程。第四，我們長期把這個作為監督執法的一個重要方面，查處了許多違法違規問題。第五，科學研究、人才培養力度不斷加大，同時我們還著力於開展國際交流與合作，也取得了很好的成效。



但是，李幹傑也坦陳，生物多樣性保護的形勢和污染防治一樣，也不容樂觀，生物多樣性下降的總趨勢還沒有得到根本遏制。另外，生物多樣性保護與經濟開發活動之間的一些矛盾一定程度上也存在。下一步，我們要繼續認真落實好《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃》明確的任務要求，包括要實施好生態保護修復的一些重大工程，進一步構建完善生物多樣性保護網絡，進一步提高我們保護和監管的能力，做好生物多樣性的調查、觀測、評估。同時，要進一步擴大公眾、企業參與的渠道，提高他們的參與度，力爭把我們中國的生物多樣性保護工作做得更好，取得更多的成效，也為全球生物多性保護做出我們的貢獻。



李幹傑表示，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會明年召開。這次大會很重要，重要任務之一就是要確定2030年全球生物多樣性保護的目標，同時還要確定未來十年生物多樣性保護的全球戰略。我們作為東道國，責任非常大，任務也很重，目前正在積極地協同、會同地方和相關部門抓緊籌備。籌備方案已經經過中國生物多樣性保護國家委員會的審議，目前相關工作已經啟動。我們將盡全力履行好東道國的義務，盡力把這屆大會辦成一屆順利、圓滿、成功的大會。





（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉柯岑）

