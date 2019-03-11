孔令智：新風徐來　委員履職踏上新征程

政協委員孔令智（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。台盟吉林省委會主委孔令智在大會發言時表示，在全國政協委員移動履職平台上發起的“做好今年工作，委員有話說”主題討論中，汪洋主席在線參與，和委員們實時互動交流。類似這樣活躍、活潑的工作機制，十三屆全國政協履職以來，始終在探索、在創新、在完善。這讓我們政協委員感到，履職盡責我們可以幹得更多、做得更好、質量更高。



以下為孔令智發言全文：



“建議為東北振興多出實招，建議對戰略性新興產業加大支持力度，建議推進協商民主制度化，建議……建議……建議……”這麼多建議！一次“群聊”引起了近500位政協委員的熱議，一個主題收獲了近千條務實建議，是什麼“群”有這麼大的吸引力、有這麼高的參與度？



今年初，在全國政協委員移動履職平台上發起的“做好今年工作，委員有話說”主題討論中，汪洋主席在線參與，和委員們實時互動交流。類似這樣活躍、活潑的工作機制，十三屆全國政協履職以來，始終在探索、在創新、在完善。這讓我們政協委員感到，履職盡責我們可以幹得更多、做得更好、質量更高。



親歷這一顯著變化，我們突出的感受是，新風徐來，春意盎然，我們已踏上履職盡責的新征程。在這新征程中，你、我、他，我們同心一致，共同在點滴努力之間，舉棋先手，啟程先行。



委員服務大局的程度更深。從專題議政性常委會會議、專題協商會等重點履職平台，到雙周協商座談會、對口協商會、提案辦理協商會等常態履職平台，都把場景定格在助力打贏三大攻堅戰，都把鏡頭對准了社會關切、群眾關心的重點難點問題。一次次實地調研、一場場議政發聲、一份份提案建言、一條條社情民意，讓我們與群眾所想貼得更緊，與社會所盼走得更近，與大局所需更加相融。作為台盟界別的政協委員，感到政協搭建了廣闊的平台，讓我們在建言資政、凝聚共識上雙向發力，向台灣鄉親傳遞祖國的真誠善意，傳遞中國共產黨為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的使命與擔當，在民族復興、和平統一進程中，台盟發揮了獨特作用。

