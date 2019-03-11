藍天受關注　李幹傑談總理基金項目情況

生態環境部部長李幹傑回答記者問題（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，大氣重污染成因與治理攻關項目是黨中央、國務院高度重視，集中了全國將近兩千名一線專家，其中包括很多院士來參與研究。



李幹傑說，大氣重污染成因與治理攻關項目是前年正式設立的，相關工作是從前年9月份正式展開，截止到目前，一年半左右的時間，預期是到今年年底全部結束。這個項目應該說是黨中央、國務院高度重視，集中了全國將近兩千名一線專家，其中包括很多院士來參與研究。我們在大氣方面，向地方派了若干專家組到現場，既幫助地方，又支持他們的科研，其中就包括大氣攻關項目，我們許多專家都參與了相關工作。經過一年半的努力，應該說總體上進展和成效還是不錯的，取得了階段性成果，也包括大家最為關注的大氣重污染成因，現在應該說有了個基本的說法，但最後還是要等到項目結束以後，由我們專家、由我們攻關項目正式向社會發布。



他指出，大氣重污染成因及來源主要是這樣三個大的方面：



第一，污染排放。污染排放是主因和內因，并且經過專家研究，已經更加明確具體。在污染排放中間有四大來源是主要的，這四大來源占比要達到90％以上，當然城市與城市稍微有點差別。一是工業，二是燃煤，三是機動車，四是揚塵。另外，在PM2．5組分裡面也基本搞清楚了，主要的組分也是四大類，硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽和有機物，這個比重占比達到70％以上。所以，來源搞清楚了，組分搞清楚了，也就是主要矛盾清楚了，主攻方向清楚了。你要治理這樣四大來源，針對主要的組分開展工作。



第二，氣象條件。氣象條件盡管是外因，但是這個外因的影響對大氣重污染而言還是非常明顯、非常大的。專家的評估結果，我們氣象條件的影響，年度與年度之間，上下10％。也就是說，同樣的污染排放，不同年份氣象條件有的可能拉高10％，有的可能拉低10％，個別城市可能還會達到15％。大家可以想見，連續兩三年之間，前年如果氣象條件好，今年如果氣象條件差，實際上由於氣象條件本身的影響是比較大的，上下波動也是比較大的。另外，容易造成重污染的不利氣象條件也搞清楚了，風速低於兩米、濕度大於60％，近地面逆溫、混合層高度低於500米，這樣的天氣極容易形成重污染天氣。也正是如此，在預測到有這樣氣象條件的時候，一定要進行重污染天氣的預警應急，要采取應急措施，把污染排放降下來，這樣才能使得重污染過程不那麼重，可以減輕一些。



第三，區域傳輸。這個基本上也搞清楚了，在一個傳輸通道內，比如說京津冀及周邊，“2＋26”城市這個範圍內，大概相互之間的影響平均是20％－30％的樣子，重污染氣象天氣發生的時候，會提高15％－20％，也就是說可能達到35％到50％，個別城市可能會到60％－70％，也就是說相互之間的影響還是比較明顯的。從這個意義上來講，必須要實施聯防聯控，大家要一起行動，因為相互之間是影響的。



所以，從成因角度、來源角度講，李幹傑總結說，三大影響因素，污染排放、氣象條件和區域傳輸，基本上搞清楚了。也正因為如此，我們現在關鍵是要優化四大結構，關鍵是要做好重污染天氣條件下的預警應急工作，關鍵要實施聯防聯控。過去這些年，我們也是這樣做的，實踐證明還是有成效的，研究結果進一步印證說明了這一點，也使得我們有信心繼續按照這個路子、按照這個方向、按照這個方法做下去，相信一定會見到更大的成效。



他表示，影響氣象條件的因素這三個方面，所以在天氣好的情況下，不要自滿鬆懈，你以為一段時間很好就自滿鬆懈，放鬆要求，搞不好就會反複。遇到重污染過程、重污染天氣又來的時候，也不要喪失信心，不要否定我們的改善成果，更不要輕易地調整和否定治污路綫。要有定力，要科學客觀，自信堅定，不要反複搖擺，不要五心不定。

（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 張爽 林艶 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）

