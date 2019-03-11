陳義興：深入推進司法責任制綜合配套改革

政協委員陳義興发言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。福建省政協原副主席陳義興作大會發言時指出，司法責任制改革已經破題，並逐漸步入深水區，需要各級司法機關和廣大司法人員擔負起推進改革的政治責任，增強深化改革的信心和決心，保持深化改革的動力和韌勁，以實際行動投身改革；需要全社會凝聚起擁護改革、支持改革、推動改革的強大力量，一往無前，一鼓作氣，把改革繼續向縱深推進。



以下為陳義興發言全文：



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從黨和國家事業發展全局出發，作出一系列重大決策部署，推動司法體制改革取得顯著成效。全國政協社會和法制委員會調研了解到，改革後辦案質量、效率和司法公信力有了顯著提升。南京市鼓樓區法院1名法官、1名助理和2名書記員4個人的辦案團隊，在2018年7—9月間，審結了534件金融案件；福州中院改革前法官年均辦案138件，改革後法官年均辦案近300件，增加一倍多。司法隊伍的內生動力活力充分激活，法官檢察官職業的尊榮感和責任感進一步增強，司法幹警的工資待遇有了較大幅度的提高，司法輔助人員和司法行政人員也有了較好的職業前景預期，大家都覺得改比不改好，要是改回去，誰都不答應。座談中了解到，當事人對生效裁判認可度滿意度逐步上升，切實感受到了法院、檢察院工作的進步，人民群眾獲得感、幸福感、安全感明顯增強。



但改革推進過程中也存在一些問題：一是法官檢察官主體地位確立了，但對其監督管理和考核評價缺乏有效辦法。不少領導幹部片面理解“讓審理者裁判、由裁判者負責”，存在不敢監管、不會監管、不願監管的現象。二是法官檢察官員額制落實了，但遴選補充等機制還不夠細化完善。特別是人財物省級統管後，基層法院院長、檢察長選任涉及省、市、縣三級10多個環節，通常要6個月以上，基層法院、檢察院的工作經費審批也同樣繁瑣費時。三是司法人員分類管理明晰了，但部分職業保障政策還沒有跟上。中央有關部門已經明確的、與法官檢察官單獨職務序列等級相對應的醫療、差旅、養老等切身利益相關的職業保障措施還沒有完全落實，基層司法人員對此反映強烈。四是司法人力資源配置向辦案一線傾斜了，但“案多人少”矛盾依然存在。如何合理調配內部力量，同時用現代科技手段助力效能提升需要進一步探索。



司法責任制改革已經破題，並逐漸步入深水區，需要各級司法機關和廣大司法人員擔負起推進改革的政治責任，增強深化改革的信心和決心，保持深化改革的動力和韌勁，以實際行動投身改革；需要全社會凝聚起擁護改革、支持改革、推動改革的強大力量，一往無前，一鼓作氣，把改革繼續向縱深推進。為此建議：

