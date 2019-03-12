梁華：攜手澳門在新時代更快更好發展

政協委員梁華發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）全國政協委員梁華11日在政協十三屆二次會議上以《踐行“四個更加積極主動” 全力參與粵港澳大灣區建設》為題做大會發言表示，港澳同胞一定以習近平主席的重要講話為指引，努力踐行“四個更加積極主動”，奮發有為，攜手推進香港、澳門在新時代更好更快地發展。梁華還任澳門金海集團董事長、中華海外聯誼會副會長。



梁華指出，港澳同胞一定以習近平主席的重要講話為指引，努力踐行“四個更加積極主動”，奮發有為，攜手推進香港、澳門在新時代更好更快地發展。粵港澳大灣區建設是習近平主席親自謀劃、部署和推動的國家重大戰略部署，是推動“一國兩制”事業發展的新實踐，為香港、澳門加快融入國家發展大局提供了新機遇。目前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已經頒布，大灣區融合發展正式啟動。建設粵港澳大灣區為澳門提供了千載難逢的發展機遇，澳門同胞將全力參與到大灣區建設之中。



一、廣泛宣傳，凝聚共識。特區政府應盡快組織力量深入研究澳門參與大灣區建設的實施規劃和步驟；民間社團積極配合政府舉辦宣講會、座談會，宣講規劃綱要的內容意義，結合慶祝新中國成立70周年和澳門回歸祖國20周年，圍繞澳門發展定位、共建優質生活圈等澳門同胞關注的議題重點宣講，增強澳門同胞特別是廣大青年參與大灣區建設的使命感和獲得感，把澳門“一國兩制”的制度優勢和澳門同胞愛國愛澳的精神情懷，凝聚成為全力參與大灣區建設的共識。



二、找准發力點，實現合作共贏。作為大灣區四個核心城市之一，澳門應加快建設中醫藥科技產業發展平台和粵澳合作中醫藥科技產業園，積極參與建設國際科技創新中心；發揮澳門與葡語國家聯繫密切的優勢，加快建設中國—葡語國家金融服務平台，承接中國與葡語國家金融合作服務，助力把大灣區打造成為“一帶一路”的重要支撐區；發揮澳門旅遊資源和旅遊教育培訓資源優勢，助力建設大灣區成為世界級旅遊目的地。



三、發揮歷史文化優勢，共建人文灣區。澳門擁有400多年東西方文化交流融合的歷史文化資源，回歸祖國20年來文化藝術發展成就斐然。澳門應充分利用被列入《世界文化遺產名錄》的澳門歷史城區和每年舉辦的“澳門國際藝術節”、“格林威治汽車大賽”等諸多具有國際影響力的大型文化品牌活動等資源，在人文灣區建設中發揮積極作用；發揮澳門資金和金融資源優勢，帶動並夯實灣區文化產業發展基礎；加強粵港澳合作，打造灣區影視產業合作試驗區，建設灣區文化藝術交流平台；探索成立“粵港澳大灣區文藝工作者聯盟”，促進灣區文藝人才和文藝社團的交流合作；推動澳門成為以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地，發揮好澳門在促進東西文化交流、文明互鑒、民心相通等方面的特殊作用。



四、加快橫琴粵澳深度合作。十年來，按照中央政府開發橫琴島決策部署，橫琴粵港澳合作示範建設取得重大進展。在大灣區建設中，澳門可以通過在橫琴建設澳門青年創業穀、粵澳合作產業園、粵澳信息港、粵港澳物流園以及合作建設集養老、居住、教育、醫療等功能於一體的澳門生活園區等，加快推進橫琴粵港澳深度合作示範。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 實習記者：張西特）



