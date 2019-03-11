如何應對氣候變化？李幹傑：五方面著手

生態環境部部長李幹傑（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，氣候變化是國際社會普遍關心的一個重大全球性挑戰，中國的態度和立場非常明確，並且是一貫的，不管外面怎麼變化，我們的態度和立場一直是明確的、堅定的。



李幹傑說，正如習近平總書記多次講的，應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做，是我國可持續發展的內在要求，是推動構建人類命運共同體的責任擔當。我們也不僅僅是說說，關鍵行動上我們也是這樣做的。我們作為最大的發展中國家，始終是百分之百地履行自己的義務，始終是百分之百地信守對外作出的承諾，並且也取得了好的進展和成效。有兩個方面：



第一，積極參與全球氣候治理。我們一直是全球氣候變化多邊進程的積極參與者和堅定維護者。《巴黎協定》的達成和生效，中國發揮了重要作用，尤其是習近平總書記本人。在此基礎上，2018年我們又為卡托維茲大會的成功發揮了積極作用，推動這次大會達成了一攬子全面、平衡、有力度的成果。在雙邊方面，我們也圍繞氣候變化積極開展深入交流與合作，也取得了很好的成效。這是一方面，始終積極參與全球氣候變化的治理進程。



第二，認真實施積極應對氣候變化的國家戰略。採取調整產業結構、優化能源結構、提高能效等一系列政策措施，使得我們溫室氣體的排放得到了比較好的控制，可以說是扭轉了一段時期我們碳排放快速增長的局面。2018年相對於2015年，單位GDP碳排放強度下降了約45.8%，已經提前完成了我們作出的到2020年下降40%－45%的目標；非化石能源占一次能源消費比重達到了14.3%。其他一些工作進展也是比較順利，比較好。另外，在國內層面，我們積極推動建立中國的碳市場，在前些年試點的基礎上，2017年12月份已經正式啟動了全國碳排放交易體系，相信碳排放交易市場體系的建立會為我們減排溫室氣體、應對氣候變化發揮很好的作用。



李幹傑表示，我們的立場是一貫的，態度是一貫的，行動也是很堅定、很深入的，取得了進展。但是確實這方面問題也不少，挑戰也很大，我們現在的產業和能源結構還是偏重，化石能源占比還是比較高。儘管這些年有比較明顯的下降，比如煤炭占比，2012年的時候是68.5%，去年降到了59%。大家知道我們的量很大，每降一個百分點，都意味著很大的貢獻，但是59%仍然還是高。其他方面的工作，在抓落實方面也還有空間，也還有不足，也還有問題。



他指出，下一步，我們準備主要從以下五個方面來著手，堅定不移地實施好積極應對氣候變化的國家戰略。第一，加強工作協調和政策協同，支持各類低碳技術的研發和推廣。同時，加快建立和完善我們重點行業溫室氣體排放標準體系。第二，加強碳市場管理制度建設、基礎設施建設和能力建設，有效控制溫室氣體排放。第三，主動適應氣候變化的影響，推進綠色低碳轉型發展，同時倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式。第四，繼續深度參與和引領全球氣候治理，把握好全球低碳發展的新機遇。第五，培育經濟發展新動能，更好發揮低碳發展對經濟轉型的引領作用、對生態文明建設的促進作用、對環境污染治理的協同作用，持續為應對全球氣候變化做出新的貢獻。



（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者：張西特）



