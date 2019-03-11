徐曉鴻：我國基督教必須始終堅持中國化方向

政協委員徐曉鴻發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻在發言時指出，立足新時代，我國基督教必須始終堅持中國化方向，積極與新時代中國特色社會主義社會相適應。《推進我國基督教中國化五年工作規劃綱要（2018—2022）》的制定和中國基督教第十次代表會議的召開，為在更高起點上推進基督教中國化打下堅實的基礎。



以下為徐曉鴻發言全文：



習近平總書記在中共十九大報告中提出，“全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教的中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應”。堅持我國基督教的中國化方向，是黨和政府的殷切期望，更是中國教會健康發展的必然選擇。



近代以來，基督教是伴隨著西方列強的殖民侵略而大規模傳入中國的，被稱為“洋教”，我國任何地方的教會，都不過是西方差派傳教的結果，是“基督教在中國”，不少信徒缺乏國家意識，因而人們說：“多一個基督徒就少一個中國人。”眾多教案的發生，特別是“義和團運動”和“非基督教運動”，促使教會產生了“自立運動”和“本色化思考”。這是早期我國基督教內“中國化”的努力。然而在積貧積弱、內憂外患的舊中國，在西方差會勢力把持下，這些努力是不可能成功的。



中華人民共和國成立後不久，周恩來總理就指出，“一個宗教團體，對新中國有無益處，要以愛國與民主兩個條件來鑒別。”“中國基督教會要成為中國自己的基督教會，必須肅清其內部的帝國主義的影響與力量，依照三自的精神，提高民族自覺，恢復宗教團體的本來面目，使自己健全起來。”以吳耀宗先生為代表的教會有識之士發起三自革新運動，1954年成立中國基督教三自愛國運動委員會，在組織形式上割斷了同西方差會的關係，我國基督教第一次擁有了完全自主的主權，“自治、自養、自傳”深入人心。1958年，聯合禮拜的實現，消除了宗派弊端，是基督教中國化的重要成果。改革開放以來，教會不斷適應時代發展，從“三自”到“三好”，再到神學思想建設的開展，基督教界人士與黨和政府同心同德，教會事業取得了一定成績。應該說，我國絕大多數教牧人員和信徒是愛國愛教的。歷史上，不少教會先賢在國家民族危亡之際，積極參與愛國救亡運動，譜寫了可歌可泣的篇章；近年來，信徒中湧現出全國勞模、五一勞動獎章獲得者、感動中國人物、全國道德模範以及行業領軍者，反映出廣大信徒對祖國和對所從事行業的熱愛。

