張澤熙：對台工作要向心裡走、往實裡做

政協委員張澤熙發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）全國政協委員、台盟中央副主席、浙江省委會主委張澤熙3月11日下午在政協十三屆二次會議大會上代表台盟中央發言，張澤熙就深化新時代兩岸民間交流提出三點建議，他表示，兩岸交流要突出個性化服務，通過“向心裡走、往實裡去”的工作，不斷增強島內民眾的歸屬感。



張澤熙表示，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，莊嚴昭示了祖國必然統一的歷史大勢，深刻闡述了立足新時代、在中華民族偉大復興征程中推進祖國和平統一的重大政策主張，擘畫了兩岸關係新前景，開啟了祖國統一的新征程。



特別是習近平總書記強調，“兩岸中國人、海內外中華兒女理應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程”，“兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享”。這為我們深化兩岸民間交流合作，推動兩岸同胞心靈契合，為祖國統一積累更為深厚的民意基礎指明了方向，同時提出了殷切的期望。



張澤熙指出，當前，儘管台灣的民進黨當局拒不承認“九二共識”，導致兩岸制度化協商機制遇阻，但是，中共中央對台方針政策深得兩岸民心，在兩岸民眾的共同努力下，兩岸民間交流交往呈現出蓬勃發展的態勢。一是領域和層次不斷拓展，體驗式、互動式、融合式交流已經常態化。二是台灣同胞實實在在地感受到祖國大陸的善意，並在交流合作中受益。比如，越來越多的台灣青年了解到大陸日新月異的發展變化，紛紛來大陸尋求發展機會。三是國台辦、國家發展改革委等31個部門發布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》及各地的配套措施，正在發揮越來越大的作用，必將促進兩岸民眾的交流與合作更加頻繁，更趨熱絡。



張澤熙表示，親望親好，中國人要幫中國人。下一步，按照習近平總書記“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”的重要主張，汪洋主席在常委會工作報告中提出的“深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流”要求，結合台盟的調研情況，建議科學謀劃，久久為功，推動兩岸民間交流交往提質增效，為同胞創造更多的發展機遇、開拓更廣闊的成長空間，使民間交流在祖國統一大業中發揮更重要的作用。對此他提出三個建議：



第一，突出精准，講求實效。張澤熙建議，認真梳理總結一個時期以來兩岸民間交流的經驗。在此基礎上，精心設計交流計劃，確定交流內容，避免交流中的形式化、粗放式等問題，不斷深化內涵，創新形式，突出重點，切實增強精准度。特別是要借助“31條措施”出台的契機，一方面完善數據支撐、技術改善、資金配套等保障措施；另一方面突出個性化服務，通過“向心裡走、往實裡做”的工作，不斷增強島內民眾的歸屬感。



第二，拓寬渠道，側重基層。張澤熙表示，雖然近年來兩岸交流日趨頻繁，但是據統計，台灣島內至今仍有約三分之二的民眾尚未到過大陸。建議以島內中南部為重點，廣開渠道，大力推動與鄉鎮村裡、城市社區、農漁民組織、老人會、婦女會等基層鄉親的合作交流。比如，進一步發揮好海峽兩岸交流基地的平台作用，對取得一定成績的交流基地，總結和推廣其可複制的先進經驗。再如，在非遺傳承與活化、現代設計、文創營銷等方面廣泛尋找兩岸同胞合作的契合點，吸引更多的民眾參與，爭取更多共識。



第三，著眼長遠，強化重點。張澤熙表示，兩岸關係的未來系於青年。調查顯示，目前台灣青年願意到大陸求學、就業的比例持續增長。建議多措並舉，持續擴大兩岸青年一代的往來交流，比如為台生的實習、實訓做好規劃與引導，進一步完善針對台生的獎學金制度，對於台青創業加大扶持力度等等，幫助更多的台灣青年了解大陸、融入祖國，進而成為推動兩岸關係和平發展的生力軍。



張澤熙表示，習近平總書記用質樸的語言，描繪了祖國和平統一之後的美好畫卷：“讓我們的子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。”青史如鑒，曾記錄下兩岸同胞不能割舍的骨肉親情；青史如鑒，相信也一定會記錄下祖國實現和平統一、兩岸同胞共同迎來中華民族偉大復興的光榮時刻！



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 實習記者：錢盈盈）

