楊傑：我是教民更是中國公民

政協委員楊傑發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。新疆維吾爾自治區呼圖壁縣政協副主席、伊斯蘭教協會會長，呼圖壁縣城鎮陝西寺阿訇楊傑在發言時表示，“我是教民更是公民” 。



以下為楊傑發言全文：



過去的一年是全面貫徹中共十九大精神開局之年，是改革開放40周年，也是新疆反恐維穩工作取得重大階段性成果的一年。改革開放以來天山南北發生了翻天覆地的變化。小到一餐一飯、人民住房，大至公路水利、鐵路民航，人民的生活水平不斷提升，基礎設施建設不斷完善，生活環境也發生了巨大變化，實現了社會發展的歷史性跨越。新疆發展變化是令人驚喜的，更是來之不易的。



作為最基層的宗教人士，我想說，我是中國公民，我以此為榮！同時，我也想告訴身邊的信教群眾：



教民首先是公民。我國憲法規定：“凡具有中華人民共和國國籍的人都是中華人民共和國公民。”毫無疑問，中國穆斯林首先是中國公民。是否做教民，個人完全有選擇的自由，絕無強迫，但絕對不存在不是公民的教民。個別信教群眾的國家意識和公民意識較差，容易受到宗教極端勢力的蠱惑和煽動。他們錯誤地認為，是教民就可以無視自己的公民身份，把教民置於公民之上，無法無天、忘乎所以，甚至把違法行為當作信仰堅定的表現，這種錯誤觀點和行為嚴重影響了社會穩定、民族團結和宗教和睦，醜化了穆斯林群體的社會形象，必須堅決予以制止。

