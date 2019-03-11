李幹傑談環境監測數據標準：“真”、“准”、“全”

生態環境部部長李幹傑（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，對監測數據造假，我們是深惡痛絕！



李幹傑說，我們現在生態環境的管理、生態環境的治理就像一座大廈，這座大廈，你要讓它屹立不倒，最關鍵的是中間這個柱子一定要堅實可靠，而我們的監測就是這個大柱子。如果這個大柱子撐不住，這個大廈就撐不住，它一定會倒塌。換句話說，環境監測數據的質量也是我們環保工作的生命線，不能出毛病，不能有問題。這幾年，我們著力推動監測網絡建設，按照中央的要求，這也是中央確定的一項重要改革任務，解決環境監測質量的真實、準確、可靠的問題。我們對環境監測數據提了三個字的要求，“真”、“准”、“全”，也就是真實、準確、全面。



他指出，經過這幾年的努力，有了根本性的轉變。“今天我可以負責任地告訴大家，我們的監測數據是真實、準確、全面的。”如果說全面，現在還有點差距，因為現在大氣監測國控點1436個，大家認為可能還要設得再密一點，水的國控點是1940個，可能有些地方還沒有設。但是數據是真實、準確的，我們心裡是有底的。一方面，通過體制機制的改革創新，保證了這一點。另一方面，跟前後兩方面的信息情況是相匹配的。前面跟我們掌握的治理工程的推進、實物量的完成是匹配的，後面跟我們聽到的、社會反映的、老百姓的感受是一致的，不像過去是“兩張皮”，我們說環境質量好了，老百姓不認賬，過去這種情況確確實實存在。



李幹傑表示，對於監測數據造假的問題，我們採取了什麼樣的措施來使得今天的情況有大的轉變和好轉呢？三句話：



第一，做到讓其不敢。發現問題立馬查處、嚴肅查處，並且不是一般的追責問責，不是蜻蜓點水。比方說最典型的，已經向社會發布的兩個典型案例，一個西安的監測數據造假案，一個是山西臨汾監測數據造假案，不僅僅是有行政處罰，關鍵還有刑事處罰。臨汾一個案子，進去了16個人，這在過去大家想都想不到，為了一個監測數據，有16個人受到刑事處罰。



第二，做到讓其不能。通過體制機制的改革創新，另外人防加技防，做到不能。過去，我們國控點監測都是由地方負責的，名義上是國控點，但實際上是地方進行運行維護的，是考核誰，誰監測。我們現在體制創新，誰考核，誰監測。我們考核國控點，就是我們監測，我們請第三方進行監測，而不再由地方進行監測，並且我們對第三方有嚴格的一套管理制度。另外，我剛才講到，人防之外還有技防，採取了一系列措施，確保對監測的干擾能夠避免，一旦發現問題，馬上就能知道。比如國控監測點位，不僅僅是監測設備本身，也包括其他一些視頻設備，全是跟我們監測總站聯網的，一有動靜，這邊馬上知道，還有其他一系列的技術手段。



第三，做到讓其不願。當然讓其不願坦率說還有差距，因為考核的壓力大，他完成不了的時候就容易動歪腦子。我們反覆強調，做宣傳，同時發現問題嚴肅查處、倒逼，還有對於確確實實做得好的，我們在一些政策和其他方面，也給予獎勵、鼓勵和支持，宣傳引導大家認識到它的重要性，把監測工作做好。



李幹傑說，下一步，我們還會繼續把這個不敢、不能、不願三件事做好，進一步創新體制機制，進一步完善我們的規章制度。同時，最重要的是加強質量管控，發現問題嚴肅查處，確保我們監測這個頂梁柱、這條生命線能夠不出毛病，確確實實發揮好它的作用，我們也還有這個信心。



（中評社報道組：張心怡 徐夢溪 林艶 張爽 後援記者：海涵 實習記者：張西特）



