郭偉峰：汪毅夫湛深的《話說兩岸》

中評社社長郭偉峰為全國台灣研究會副會長汪毅夫新著《話說兩岸》作序。（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月12日電（作者 郭偉峰）中評社社長郭偉峰為全國台灣研究會副會長汪毅夫新著《話說兩岸》作序，全文如下：



《話說兩岸》的250篇文章，都是第一時間發表在中評社、中評網上的。2018年我養成了一個新的閱讀習慣，就是每天起床後先在中評網上搜讀新發表的《話說兩岸》的專欄文章，所有的文章都短小精悍、一氣呵成，讀起來很暢快，但卻常常勾動難於平靜的思緒，或若有所思、或深為觸動、或拍案驚奇。



毅夫兄在本書的代後記中，對《話說兩岸》的體裁、風格、特色及寫作目的，都交代得非常清楚，是學術隨筆，也可以稱為“學術段子”，他說：“用簡短的篇幅、簡潔的語言講淺近的道理，傳遞文史知識和政治信息，學術段子確實是受眾可以接受的形式”。的確如此，毅夫兄的“學術段子”，通過中評社的網絡傳播，在兩岸都獲得了大量的粉絲，點擊量大、轉發量大，很多文章直接引起了台灣政壇的關注與反應，這樣的影響力，是傳統學術研究與當代傳播技術完美結合的典範。



《話說兩岸》的文章呈現了新媒體時代的“段子體”、“微博體”寫作特色，但又非“學術段子”一詞可以簡單囊括。我想，如果“微歷史”這個概念可以成立的話，《話說兩岸》更像是一部兩岸關係的“微歷史”，通過一個個歷史的小片段，把兩岸關係中的歷史、文化、政治、社會等等元素熔煉在一起，與現實結合，溫故知新，指點迷津，感悟未來。這樣的“微歷史”，當然是兩岸關係大歷史的強有力的佐證與補充，其學術價值不言而喻。當前，兩岸關係的大歷史研究者眾，能夠把握“微歷史”者則鳳毛麟角。



此外，《話說兩岸》究竟還有什麼樣的新意涵值得去體味呢？我讀來讀去，也尋來覓去，突然有一日，腦海深處反映出兩個字：“湛深”。我如釋重負，就是它了！



“湛深”大約有三種解釋，其一是深沉之意。如《漢書·王吉貢禹等傳序》提及的“湛深”， 顔師古曰：“湛讀曰沉。”第二是指學問高深。如清代書畫家、文學家鄭燮在《濰縣署中與舍弟第五書》這樣議論文章：“ 百川時文精粹湛深，抽心苗，發奧旨，繪物態，狀人情，千回百折而卒造乎淺近。”第三是謂精通某種學問。如清代袁枚《隨園詩話補遺》卷三：“ 蕪湖令陳岸亭湛深禪理，詩故清曠。”

