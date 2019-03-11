李幹傑：齊心努力來打好污染防治攻堅戰

生態環境部部長李幹傑答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請生態環境部部長李幹傑就“打好污染防治攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。李幹傑在回答記者提問時表示，過去一講環保，就是環保部門一家單打獨鬥，小馬拉大車。現在情況完全變了，大家都積極參與，都積極工作，發揮好各自的優勢，共同齊心努力來打污染防治攻堅戰。



李幹傑表示，黨的十八大以來，我國生態環境保護工作進展成效明顯，取得了歷史性成就，發生了歷史性變革。原因很多，其中一個重要的原因就是小環保變成了大環保。過去一講環保，就是環保部門一家單打獨鬥，小馬拉大車。現在情況完全變了，大家都積極參與，都積極工作，發揮好各自的優勢，共同齊心努力來打污染防治攻堅戰。



李幹傑說，我們特別讚賞也特別感謝最高檢，包括全國檢察系統把生態環境保護作為一個重要的領域，來開展相關工作，發揮積極的作用。你剛才提到，包括設立了一個專門的公益訴訟機構。據介紹，公益訴訟這一塊，環保占的比重是最大的，在全國公益訴訟方面，檢察機關辦的大概占了四成以上，對提高人們的認識、解決相應問題，發揮了很好的作用。我們也特別期待和希望能夠繼續發揮好公益訴訟的作用，從生態環境部的角度來講，我們也一定會盡全力配合、支持檢察機關做好相關工作。



他指出，實際上，我們跟最高檢之間也建立了合作機制，包括人員交流。春節之後，我們就已經開始相互派人員到對方單位掛職。生態環境部派了一位同志到最高檢，最高檢也派了一位同志到我們這兒來。過去我們掛職是上下掛職比較多，部門之間還很少，恰恰我們現在跟最高檢之間已經開始了這樣一個機制。另外，共同把這個工作做好，對雙方都是非常重要的，也都是我們應盡職責。後續還有很多其他的工作，我們都會進一步擴大和深化。相信在污染防治攻堅戰、在整個生態環境保護工作中，檢察機關的作用和貢獻一定會越來越大。





（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：劉礪寒）